Você sabia que pode ajudar o Corpo de Bombeiros a salvar vidas?

Hoje √© o Dia Internacional do Bombeiro e voc√™ pode aproveitar a data para fazer a sua contribui√ß√£o ao Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros (FUNREBOM), que tem a finalidade de fornecer recursos para aplica√ß√£o em despesas correntes e de capital nas a√ß√Ķes de bombeiros destinados √† manuten√ß√£o da unidade operacional do Corpo de Bombeiros no munic√≠pio de Rio Negro.

A contribuição voluntária prevista em Decreto possui valor anual mínimo de R$ 15,00, mas é possível contribuir com um valor maior. O munícipe pode colaborar através de um depósito bancário direto na conta vinculada ao FUNREBOM:

Banco do Brasil: 001

Agência: 2543-7

C/C: 28778-4

CNPJ: 15.291.277/0001-98

Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros ‚Äď FUNREBOM

Também é possível contribuir através do PIX (chave CNPJ): 15291277000198

A Prefeitura de Rio Negro agradece e parabeniza os nossos heróis do Corpo de Bombeiros que trabalham todos os dias salvando vidas!