Volume de tabaco produzido com uso eficiente da água cresce 180% em três anos

Técnica utilizada por produtores integrados à BAT Brasil (ex-Souza Cruz) garante a qualidade da safra mesmo diante de adversidades climáticas – e evitando desperdício

No Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, a BAT Brasil (ex-Souza Cruz) registra avanços em suas práticas de ESG, com especial atenção à preservação do meio ambiente no campo. Uma das medidas que buscam dar mais sustentabilidade à produção é a fertirrigação, técnica de distribuição inteligente da água e nutrientes que evita desperdícios e garante a qualidade da safra e produtividade das propriedades. A prática vem dando tão certo que, nos últimos três anos, o volume de tabaco produzido com ela quase triplicou nas propriedades de produtores integrados à empresa.

A fertirrigação é uma técnica de irrigação por gotejamento considerada a mais sustentável entre as práticas existentes e uma grande aliada frente às secas e adversidades climáticas. Com ela, é possível levar a quantidade necessária de água e nutrientes diretamente para a planta, garantindo eficiência e menor consumo. Além disso, para aderir ao uso da fertirrigação na propriedade, o produtor necessita adotar práticas sustentáveis ainda mais alinhadas com o meio ambiente. A água a ser utilizada obedece a princípios conservacionistas, e o local de captação, como o açude, é cuidadosamente preparado, seguindo as exigências legais de licença ambiental e de outorga da água para essa finalidade. Na maioria dos casos, os açudes utilizados são preparados para o aproveitamento das chuvas, sendo esse por captação natural ou por meio de recolhimento da água através de calhas instaladas nos telhados das propriedades.

“Desde 2018, o volume de tabaco produzido com a fertirrigação cresceu 180%. Atualmente, uma área de 1.473 hectares de terra dos produtores integrados da companhia conta com a técnica para a produção de tabaco, o que equivale a quase 1,8 mil campos de futebol. A meta é chegar a mais que o dobro em 2030, alcançando mais de 3.000 hectares”, declara Felipe Hayashi, Gerente de Difusão de Tecnologias e Inovação em Produção Agrícola da BAT Brasil.

Outra forte aliada à manutenção da sustentabilidade da água no campo é a técnica de manejo do solo Camalhão Alto de Base Larga. Reconhecida pela Embrapa, no ano passado, como uma prática conservacionista, ela é eficiente na retenção de água da chuva e controle da erosão, evitando desperdícios, além de proporcionar maior produtividade aos agricultores. Essa prática é amplamente difundida entre os produtores da BAT Brasil, sendo que 90,9% dos hectares da safra 2020 contam com sua implementação.

“Além dos benefícios de sustentabilidade que essa técnica garante, também é importante destacar que ela favorece economicamente o produtor. Temos observado um aumento de até 20% na produtividade daqueles que utilizam o Camalhão Alto de Base Larga, independente das variações climáticas intensas que vêm ocorrendo no Sul do país”, afirma Felipe Hayashi.

Sobre a BAT Brasil

Empresa centenária no Brasil, a Souza Cruz passou por um grande acontecimento em 2020. Com novo nome, BAT Brasil, essa mudança reflete o processo global da companhia de unificar e fortalecer a marca British American Tobacco, do qual a empresa faz parte desde 1914. O novo nome também representa a força da empresa no mercado global, afinal, o tabaco, reconhecido pela sua qualidade, é produzido no Brasil e comercializado no país e em diversos países ao redor do mundo, além de um portfólio de marcas globais como Dunhill, Rothmans, Lucky Strike e Kent.

A BAT Brasil está em linha com as transformações do Grupo BAT, priorizando a diversidade, sustentabilidade e a proximidade com o cliente, atendendo suas necessidades de consumo e inspirando a sociedade. No Brasil, estamos presentes em todos os estados, com cerca de 5 mil colaboradores diretos e 2 mil sazonais, indo de uma ponta da cadeia à outra – em uma parceria de mais de 100 anos com os produtores integrados, que plantam e colhem nossa matéria prima. Cada engrenagem desse sistema é movida por pessoas: o maior ativo da empresa. Esses talentos são responsáveis pelo nosso sucesso e, por isso, priorizamos o desenvolvimento de cada um deles. A maior prova disso é que há dez anos somos certificados pelo Instituto Top Employers como uma das melhores empregadoras do país.