Voluntários ajudam com a alimentação no abrigo municipal de Rio Negro

As famílias que estão abrigadas pela Prefeitura estão recebendo todo o auxílio necessário com a importante ajuda de diversos voluntários, com café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta.

De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil na manhã de hoje, há mais de 35 famílias desalojadas em Rio Negro, sendo que 18 estão abrigadas no Ginásio de Esportes José Müller, num total de 58 pessoas.

A Prefeitura, contando com o apoio fundamental de diversas entidades, prepara a alimentação com muita dedicação para as famílias que sofrem com as inundações e que ainda não possuem a certeza de quando voltarão para suas casas.

As Organizações Militares do Exército e o Corpo de Bombeiros também auxiliam as famílias nas retiradas de móveis. Diversos cidadãos voluntários também participam dessa importante ação de solidariedade.

Os cidadãos podem ajudar como voluntários no Ginásio de Esportes José Müller, ou então colaborar doando alimentos não perecíveis, cestas básicas, pratos e talheres descartáveis, água, roupas em bom estado de conservação, calçados, cobertores, toalhas de banho, itens de limpeza e de higiene pessoal e também ração para os animais.

As doações podem ser entregues no Ginásio de Esportes José Müller, onde os materiais são recebidos, registrados, organizados e distribuídos aos necessitados.