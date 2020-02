Workshop marca o retorno dos servidores da educação de Rio Negro

A Educação de Rio Negro preparou uma programação nesta segunda-feira (3) para receber os servidores que estavam de férias. Workshop e palestras movimentou o dia dos profissionais do ensino municipal.

Os motoristas do transporte escolar e secretários das escolas participaram do Workshop ‘Excelência no Atendimento – Setor público’, ministrada pelo Nilton Felisbino. Esse evento foi uma ação promovida em parceria com o Senac Rio Negro.

As diretoras, coordenadores e professores receberam orientações sobre a ‘Febre amarela e dengue’, da coordenadora da Vigilância Epidemiológica e Atenção Primária, Anna Paula Kuhl Alves. Ainda na parte da manhã a psicopedagoga Ana Helena Cassias falou sobre a ‘Velha escola, nova família’. A tarde todos participaram da palestra ‘O poder da Alta Performance’, ministrada pelo Celso Wandembruck.