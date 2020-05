Quarta-feira 20 de maio de 2020

Ol√° minha gente, c√° estamos n√≥s em meio a esta pandemia do coronav√≠rus e o pandem√īnio que nossos pol√≠ticos, governantes e autoridades est√£o deixando este pa√≠s…

Gente √© um absurdo tamanha incompet√™ncia e falta de zelo com o brasileiro destes caras…

O Brasil com uma terr√≠vel proje√ß√£o da OMS de mais de um milh√£o de infectados pelo Covid-19 e o que n√≥s vemos nos notici√°rios? Brigas, sacanagens, corrup√ß√£o, um querendo puxar o tapete do outro e mandar mais que todos…

Em meio a pandemia, esc√Ęndalos de corrup√ß√£o de governantes e pol√≠ticos, querendo tirar proveito da situa√ß√£o, comprando respiradores, EPI‚Äôs, material hospitalar superfaturados enquanto o Brasil j√° est√° em terceiro lugar em n√ļmero de infectados ultrapassando os 260 mil, com mais de 18 mil mortos…

Desse jeito vamos chegar a mais de um milh√£o de infectados (perto dos EUA) e com mais de 100 mil mortos, se nossas autoridades e governantes ficarem agindo deste jeito?

Ao invés de investirem em testes para saber realmente quem está contaminado, ficam comprando um monte de respiradores superfaturados e fajutos que nem sabemos se vão funcionar direito!

Se toda esta grana gasta em respiradores tivessem sido gastos em testes, com certeza os hospitais e UTIs n√£o estariam cheias e n√£o ter√≠amos tantos √≥bitos, pois a partir do momento em que os testes iriam sendo feitos, os infectados, principalmente os assintom√°ticos, seriam isolados gradativamente e n√£o haveriam tantos infectados…

Mas ao inv√©s disso preferiram comprar respiradores superfaturados e prender a popula√ß√£o em casa, como se fosse a solu√ß√£o para o problema…

Isto √© o que chamo de ‚Äúisolamento burro‚ÄĚ, onde nada adiantou, pois 15 dias ap√≥s, abriram as porteiras e todo mundo correu se amontoar nos mercados, farm√°cias, lot√©ricas, bancos e nas ruas… O que adiantou tudo isto?

Com isto, criaram outras pandemias, a da economia, da fal√™ncia das empresas, do desemprego e o resultado disto poder√° resultar numa pandemia mais grave de todas, a da fome, √© s√≥ acabar o aux√≠lio emergencial que voc√™s v√£o ver o pandem√īnio que vai ser este Brasil adentro…

Basta ver em Riomafra, o que adiantou as pessoas ficarem confinadas em casa e a maioria das empresas fechadas? J√° fizemos v√°rias reportagens retratando o que est√° acontecendo: aglomera√ß√Ķes nos supermercados, farm√°cias, banco lot√©ricas, festas em tudo quando √© canto de Riomafra, ‚Äúbob√≥dramo‚ÄĚ lotado, pessoas passeando nas ruas como se em nossas cidades o v√≠rus n√£o vai infectar ningu√©m…

Resultado: Riomafra e região começam a explodir os casos de Covid-19. O que adiantou confinar as pessoas e quebrar as empresas locais e desempregar um monte de gente?

Novamente vou bater na mesma tecla: se nossos munic√≠pios tamb√©m tivessem investido em testes para a maioria da popula√ß√£o, hoje nossa realidade seria outra…

Agora t√£o achando que usar m√°scara √© a salva√ß√£o! N√£o se iludam, parem de acreditar em hist√≥ria da ‚Äúcarochinha‚ÄĚ e se iludir, pouco vai adiantar o uso das mesmas! No fundo elas s√£o simplesmente um foco de infec√ß√£o, que muitas vezes voc√™ acaba levando para dentro da sua casa… Estudos comprovam que o ideal √© as pessoas com gripe e suspeita de Covid us√°-las.

Mas enfim, acima de tudo, a consciência das pessoas em saber como devem se cuidar e não infectar o próximo!

Outro detalhe, como que a popula√ß√£o vai se cuidar, se o pr√≥prio presidente da Rep√ļblica d√° p√©ssimos exemplos, causando aglomera√ß√£o, minimizando a pandemia e o que √© pior, n√£o deixa nenhum ministro da sa√ļde tentar tra√ßar um plano baseado na ci√™ncia para lutar contra a doen√ßa?

Totalmente autorit√°rio, acha que a situa√ß√£o tem que ser tratada do jeito que ele acha que √© e n√£o baseado na medicina…

Outra coisa, incr√≠vel que em meio uma pandemia mundial a fam√≠lia do presidente e suas atitudes, conseguem ser manchetes no Brasil e no mundo… √Č s√≥ no Brasil mesmo que existem not√≠cias pior que a pandemia!

Para encerrar, uma bronca local: Como está a situação do condomínio Andaluzia em Mafra?

A quantos anda a prestação de contas pelos síndicos com relação aos moradores daquele local?

Aliás, o sindico pode trabalhar em outro local que não seja exclusivamente ao condomínio. Segundo alguns moradores, tanto ele como o subsíndico que recebem salários para tal, deveriam laborar exclusivamente em tempo integral no condomínio. E agora?

Bem pessoal, por hoje √© s√≥, cuidem-se bem, higienizem bem as m√£os com √°lcool em gel ou sabonete, evitem entrar com as roupas que vieram da rua nos demais c√īmodos da suas casas e principalmente mantenham seu sistema imunol√≥gico em dia, isto j√° √© o suficiente para combater o tal do corona!

Até a próxima!