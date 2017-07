Membros do Comitê Gestor Intersetorial Municipal de Saúde Mental de Campo do Tenente (CGIMSM) se reúnem

As reuniões do CMIMSM ocorrem na segunda quarta feira de cada mês, nas dependências do Centro de Convivência Rozel da Silva

Na quarta-feira, dia 21 de junho de 2017, reuniram-se os membros do Comitê Gestor Intersetorial Municipal de Saúde Mental (CGIMSM) onde foram discutidos temas relacionadas às informações divulgadas pelos veículos de comunicação regional o qual apontam o município de Campo do Tenente com alto índice de usuários de drogas mais especificamente do crack. Em relação a isso vem sendo realizadas várias ações no município e tal tema é uma preocupação para a administração pública e tais dados se referem ao site do observatório do crack desde o ano de 2013, a partir daí o Ministério Público vem auxiliando e cobrando ações para que possamos mudar tal estatística.

O que não consta atualmente no Site do Observatório do Crack são os serviços oferecidos pelo município como o acompanhamento realizado pela equipe do CRAS às famílias, os atendimentos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde e as Ações de prevenção realizadas por este Comitê como Capacitações e avanços como o Convenio com o Núcleo Terapêutico Nova Vida que atende usuários de crack álcool e outras drogas, e atualmente juntamente a Secretaria Municipal de Saúde estamos em processo de Implantação do NASF (Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde da Família) para que possamos melhor atender a população. Tais serviços não aparecem cadastrados no Site do Observatório do Crack, e como o município é um dos menores da região, aparece com uma porcentagem maior de usuários.

Para que possamos chegar às famílias contamos com ajuda das Agentes Municipais de Saúde que participam todos os meses das reuniões da equipe técnica e por estarem à frente e conhecerem os problemas nas localidades em que acontecem, tentam incansavelmente trazer as famílias para o tratamento, e muitas vezes as famílias não comparecem nas reuniões, o que impossibilita que o trabalho realizado tenha maior efetividade.

Sabemos da questão da Segurança Pública que não nos compete, mas o município esta se organizando para estruturar o CONSEG (Conselho de Segurança) que vem para somar nas ações para combater esse mal que corrói tantas famílias e leva várias pessoas a um estado lamentável.

