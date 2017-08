Quarta-feira 16 de agosto de 2017

Ol√° minha gente querida! Povo de Riomafra. c√° estamos n√≥s novamente para dar nosso ‚Äúpitaco‚ÄĚ nas p√°ginas do ‚Äúmais lido‚ÄĚ em favor do meu pov√£o!

E vamos lá! Bem que um dia queria começar a coluna dando uma notícia boa e animadora ao meu leitor. Mas tá difícil, já estou até anestesiado ao abrir as páginas dos jornais e revistas e ler notícias ruins. Ligo a televisão. Mais gente presa e investigada por corrupção. Preço da gasolina sobe não sei quantos por cento. Novos impostos deverão ser criados. Brasil bate novo recorde em arrecadação de impostos. Violência explode no país e autoridades não tem como controlar. E assim vai.

O pior √© que as not√≠cias boas, mesmo que sejam dadas em manchete, gera ainda mais desconfian√ßas na popula√ß√£o que j√° n√£o acredita em mais nada. O que ser√° de n√≥s brasileiros e principalmente destes brasileirinhos que ainda est√£o nas creches e nos bancos escolares… Inocentes!

Como acreditar nos pol√≠ticos que a√≠ est√£o? Quase todos envolvidos at√© o pesco√ßo com tudo quanto √© tipo de ‚Äúmaracutaia‚ÄĚ.

Pra que maior decepção daqueles que votaram no Lula, achando que seria o Robin Hood, mas que na verdade foi o pior governante que já tivemos?

Nesta semana, segundo levantamento oriundo das investiga√ß√Ķes conclu√≠ram que ele subsidiou amigos empres√°rios o dinheiro do povo, deixando esta conta para todos n√≥s brasileiros pagarem, principalmente os mais pobres.

Segundo o Minist√©rio da Fazenda confirmou, que durante a passagem do PT pela Presid√™ncia da Rep√ļblica, os¬†‚Äúsubs√≠dios embutidos em opera√ß√Ķes de cr√©dito e financeiras‚Äú, aproximaram-se do trilh√£o de reais, com R$ 420 bilh√Ķes focados no setor produtivo. Ou R$ 48 bilh√Ķes a mais que os R$ 372 bilh√Ķes destinados a programas sociais do Governo Federal, como o Minha Casa, Minha Vida, o Luz Para Todos e o FIES.

Em outras palavras, os governos Lula e Dilma Rousseff gastaram mais com empres√°rios do que com a popula√ß√£o mais carente do pa√≠s, literalmente entre todas as bolsas, criaram o ‚Äúbolsa empres√°rio amigo‚ÄĚ. Ao contr√°rio do que acham seus fi√©is eleitores o pr√≠ncipe e a princesa dos mais pobres.

E pelo jeito isto é só a pontinha do iceberg minha gente! Aguardem.

O que me revolta é o povo trabalhador e ordeiros deste país ter que pagar tudo isto, deste a corrupção, o desgoverno, desperdício, até as mordomias dos três poderes.

E n√£o bastasse tudo isto, agora os nossos nobres deputados e senadores l√° de Bras√≠lia querem R$ 3,6 bilh√Ķes dos cofres p√ļblicos para pagar suas campanhas, enquanto vemos o pais sucumbir diante de toda esta crise deixada por eles pr√≥prios. Pode? √Č o fim da picada mesmo! Quando digo que este pa√≠s est√° caminhando para um revolu√ß√£o, muitos acham que estou exagerando. S√≥ que o povo e classe trabalhadora n√£o est√° aguentando mais. Faz tempo. O povo n√£o aguenta mais ser usurpado e sugado mais!

Vamos em frente.

E por Riomafra a situação também não anda nada boa. O povão reclamando e insatisfeito com um monte de coisas! Broncas de tudo quando é lado chegam até mim! Vou ter que pedir duas páginas para o patrão e escrever aos sábado também se continuar assim!

Rio Negro que at√© alguns anos atr√°s era exemplo das ruas asfaltadas e bem cuidadas, parece que de alguns anos para c√° n√£o √© mais, pois os moradores principalmente dos bairros e interior est√£o cada vez mais indignados e decepcionados com a atual administra√ß√£o, pois a cada edi√ß√£o chove de reclama√ß√Ķes das ruas mal cuidadas por a√≠.

O exemplo é a rua José Kondlatsch em Rio Negro, asfalto quebrado, buracos, em frente ao asfalto quebrado e tudo mais, o pior é não é uma rua qualquer não, tem um comércio de areias e até um Centro de Recreação Infantil, desta forma é bem movimentada.

O incr√≠vel de tudo √© que nesta rua mora at√© o secret√°rio de Obras do munic√≠pio, que passa diariamente por l√° e n√£o se d√° conta do problema, sendo que as ruas das imedia√ß√Ķes foram asfaltadas recentemente. D√° para entender?

Falando em ruas. A turma l√° do Castelo de Graiscow j√° deu uma olhada l√° naquela rua principal do Lageado dos Vieiras, que abordamos aqui h√° duas semanas atr√°s? √Č inconceb√≠vel os comerciantes de l√° trabalharem com as portas fechadas, devido a poeira e detritos do asfalto que est√£o se soltando.

Outra coisa. Muitas foram √†s vezes que cobramos aqui a situa√ß√£o da capela mortu√°ria de Rio Negro. Pelo jeito ningu√©m tomou conhecimento e fez algo. Enquanto isto o cidad√£o rionegrense que precisa da mesma sofre duas vezes, uma por ter perdido um familiar, parente, ou amigo e segunda, por ter que passar uma noite dentro daquilo l√°. Ningu√©m merece tanto sofrimento assim! Parece at√© ‚Äúpiada de mal gosto‚ÄĚ, mas √© capaz at√©, do defunto se levantar e sair correndo de l√°, de medo! Ningu√©m quer ficar por l√° uma noite. nem morto!

Por falar em capela mortuária, como está a situação daquele terreno praticamente abandonado na frente do cemitério que a Prefeitura doou para o estado, para funcionar ali uma estação climática, que parece estar abandonada?

Aliás, cadê os vereadores rio-negrenses que foram eleitos para fiscalizar e cobrar do executivo? Ou será que foram eleitos somente para viajar com o prefeito até o palácio do Iguaçu e tirar fotos com o governador e deputados?

O povo quer saber: Quando que nossos edis v√£o deixar de ser ‚Äúcapachos‚ÄĚ do executivo e v√£o realmente legislar e fiscaliz√°-lo?

Já capela mortuária de Mafra também é outro dilema: arrumam aquilo lá e nunca fica bom, é banheiro que não funciona, porta que não fecha, meu Deus que novela. Quando que vão realmente arrumar de verdade aquilo lá?

Outro assunto que vou ter que novamente repetir aqui. E a nossa segurança, principalmente em Rio Negro? Gente ninguém aguenta mais a quantidade de assaltos e furtos por aí?

Cadê os novos policiais que vinham para Rio Negro, que o prefeito alardeou que vinham? Criaram barba? Ou será que não puderam desembarcar em Rio Negro, pois a rodoviária ainda tá fechada e tiveram que voltar de onde vieram? Tão de brincadeira com o povo né?

Pessoal, por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Um grande abraço e cuidem-se bem!