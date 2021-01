Ano letivo deve iniciar dia 18 de fevereiro em SC

Os estudantes da rede estadual de ensino começarão as atividades do ano letivo de 2021 em 18 de fevereiro, enquanto o encerramento está previsto para 17 de dezembro. Essas informações estão no calendário letivo enviado pela Secretaria de Estado da Educação (SED) para orientação das coordenadorias regionais e escolas.

No caso dos professores, o retorno às atividades em 2021 inicia com a semana pedagógica, no período de 03 a 12 de fevereiro, com o objetivo de assegurar o planejamento docente coletivo da continuidade curricular entre 2020 e 2021.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O planejamento da rede estadual é iniciar o ano letivo com aulas presenciais e alternância dos grupos que frequentam a escola para contemplar todos os estudantes da rede estadual e manter o distanciamento social, evitando o contágio de Covid-19. Dessa forma, a organização das atividades escolares será dividida em dois momentos: o “Tempo Escola” e o “Tempo Casa”.

O “Tempo Escola” consiste no atendimento presencial na unidade escolar, com turmas subdivididas em grupos. Já as atividades pedagógicas que compõem o “Tempo Casa” podem ser realizadas com ou sem a mediação por tecnologias digitais, com orientação para que as escolas criem dinâmicas para que estudantes sem acesso possam, sempre que possível, integrar-se às atividades em espaços disponibilizados na escola.

Rede estadual e municipal

A diretora de Ensino da SED, Maria Tereza Paulo Hermes Cobra, salienta que a elaboração do calendário é uma ação fundamental da comunidade escolar realizada em parceria com as 36 Coordenadorias Regionais de Educação.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“Reiteramos nosso apoio, para que em rede e em regime de colaboração com a UNDIME, a FECAM e as Associações de Municípios avancemos na implementação do Calendário Escolar que preserve o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão exitosa do próximo ano”.

Alguns municípios catarinenses terão o início do ano letivo em datas diferentes ao da rede estadual em função do momento atípico provocado pela pandemia da COVID-19.

Acompanhe abaixo o calendário completo da rede estadual

25/01 a 02/02: Retorno das equipes gestoras técnicas e administrativas das unidades escolares para elaboração do PlanCon Edu das escolas

03 a 12/02: Reuniões de planejamento nas escolas e/ou formações regionais organizadas pelas Coordenadorias/Supervisões ou SED

18/02: Início do Ano Letivo com os alunos

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

02/04: Sexta-feira da Paixão (Feriado nacional)

17/04: Sábado letivo para as atividades relativas ao Dia da Família na Escola

21/04: Tiradentes (Feriado nacional)

03/06: Corpus Christi (Feriado nacional)

21/07: Fim do primeiro semestre letivo

22/07 a 01/08: Recesso dos alunos

26/07 a 01/08: Recesso dos Professores

02/08: Início do segundo semestre

07/09: Proclamação da Independência (Feriado Nacional). Poderão considerar dia letivo as unidades escolares que participarem das atividades cívicas

12/10: Dia de Nossa Senhora Aparecida (Feriado nacional)

15/10: Dia do Professor

02/11: Dia de Finados (Feriado nacional)

15/11: Proclamação da República (Feriado nacional)

17/12: Encerramento do ano letivo com alunos

20 a 22/12: Realização de Conselhos de Classe e reunião de fechamento e avaliação