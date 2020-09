Edital da Udesc oferece 34 vagas de professor substituto em sete municípios

Compartilhar no Facebook

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) abriu nesta quarta-feira, 9, as inscrições do Processo Seletivo nº 04/2020 para 34 vagas de professor substituto em sete municípios: Balneário Camboriú, Chapecó, Florianópolis, Ibirama, Joinville, Laguna e São Bento do Sul.

Acesse a página oficial para conferir o edital e se inscrever. As oportunidades são temporárias, com prazo de até quatro anos, em diversas áreas do conhecimento. Os salários variam conforme titulação e horas contratadas.

As inscrições podem ser realizadas até 18 de setembro pelos candidatos doadores de sangue e/ou medula, com isenção da taxa, e até 23 de setembro pelos demais candidatos, por pagamento de boleto, no valor de R$ 100.