Kits da alimentação escolar serão entregues nesta sexta-feira nas escolas estaduais do PR

Os 680 mil kits padronizados da alimentação escolar e cerca de 720 mil quilos de produtos da agricultura familiar chegam entre esta quarta (20) e quinta (21) para serem organizados e distribuídos para cerca de 230 mil famílias cadastradas em programas sociais.

A entrega dos alimentos acontece nesta sexta-feira (22) nas mais de 2,1 mil escolas estaduais.

Os kits padronizados seguem determinação do Governo do Estado e auxilia na organização das entregas nas escolas e contribui para diminuir o contato com os produtos alimentícios porque já chegam embalados. A qualidade dos itens adquiridos também está mantida.

Os kits são distribuídos às famílias cadastradas em programas sociais e em situação de vulnerabilidade.

“Eles facilitaram o nosso trabalho na escola porque já vêm embalados e com os produtos necessários para as famílias. A questão da higienização também melhorou”, disse a diretora do Colégio Estadual Senador Manoel Alencar Guimarães, em Curitiba, Célia Marochi.

As recomendações foram reforçadas sobre os cuidados necessários para evitar a propagação do vírus durante o processo de distribuição, como o uso de máscaras, lavagem das mãos, higienização com álcool 70% e não permitir aglomerações de pessoas.

As escolas estaduais foram orientadas para o recebimento dos kits e para a atualização das informações no sistema de controle.

O número de kits é determinado pela quantidade de estudantes matriculados que cada instituição de ensino tem e que estão cadastrados em programas sociais. Todas as escolas estaduais têm alunos registrados.

O investimento é de cerca de R$ 34,7 milhões para a aquisição de mais de 8,8 mil quilos. O kit é composto por um pacote de 5kg de arroz, dois pacotes de 1 kg de feijão, dois pacotes de 1 kg de farinha milho, quatro pacotes 500g de macarrão espaguete, uma unidade de 900 ml óleo de soja e três unidades de 340 g molho de tomate pronto.

Além dos dias 20 e 21, estão previstas entregas para as escolas estaduais para os dias 3, 4, 17 e 18 de junho.

Os produtos da agricultura familiar acompanham o cronograma de entrega dos kits padronizados para os meses de maio e junho.

A compra é feita com 179 associações e cooperativas de pequenos agricultores que chegarão às escolas, entre frutas, verduras, legumes, hortaliças, temperos, panificados, sucos, entre outros. Um investimento previsto perto de R$ 86 milhões nos próximos meses.