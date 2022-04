Papanduva luta para que produtores de arroz tenham direito a benefícios

O zoneamento agrícola de risco climático – ZARC – do município de Papanduva não contempla a rizicultura, impedindo, por força de resolução do Banco Central do Brasil, que os agricultores do município tenham acesso a crédito subsidiado (PROAGRO) e seguro agrícola para o desenvolvimento e cultivo do arroz irrigado.

O vereador Alexandre Miguel Grabovski, juntamente com o Secretário da Agricultura Adeniz Humenhuka visitaram alguns produtores de arroz do município na última semana.

Na visita puderam constatar que a atividade agrícola de rizicultura já é exercida com infraestrutura e área preparada, apresentando resultados positivos, evidenciando a importância de sua inclusão no ZARC.