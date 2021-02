Paraná: resultado do PSS para professores é divulgado; veja lista de aprovados

Compartilhar no Facebook

O resultado final do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para professores e pedagogos da rede estadual de ensino do Paraná foi divulgado nesta sexta-feira (12).

Os professores e pedagogos selecionados irão iniciar os trabalhos no dia 19 de fevereiro para a formação e preparação do modelo híbrido de ensino neste ano letivo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Clique aqui e veja a lista completa com o resultado dos selecionados.

Os desempenhos individuais nas provas objetivas e de títulos pode ser acesso no site do Cebraspe.

A expectativa da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte é que ao longo de 2021, 20 mil professores e pedagogos sejam contratados via PSS, com salários que podem chegar a R$ 3.720.

Vale lembrar que nessa semana a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte adiou para 1º de março o retorno às aulas presenciais em todo Paraná.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -