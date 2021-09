Produtores de tabaco recebem certificação inédita de produção integrada

Pioneira no setor a certificar totalmente a sua produção, a BAT Brasil (ex-Souza Cruz) passa a ser a única empresa no Brasil a ter o tabaco completamente sustentável e rastreável

A BAT Brasil, ex-Souza Cruz, e seus produtores integrados acabam de conquistar um marco para o setor de Tabaco no país: a Certificação de 100% da Produção Integrada. O feito confirma a liderança da companhia em temas importantes para a agricultura, indústria e sociedade, além de destacar seu propósito em sustentabilidade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para celebrar a conquista, a empresa realizou um evento em Santa Cruz do Sul, nesta quinta-feira, dia 16 de setembro, com a presença de produtores, parceiros e importantes entidades do setor, como representantes do MAPA (Ministério do Meio Ambiente e Agricultura), EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Sinditabaco, EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), Universidade Federal de Pelotas, AFUBRA (Associação dos Fumicultores do Brasil), sindicatos e federações, entre outros.

“É com grande alegria que anunciamos que o Tabaco da BAT Brasil é 100% certificado. Esse título reforça o compromisso da empresa com a agenda ESG e com os produtores parceiros, permitindo que a produção de tabaco seja cada vez mais competitiva, seguindo normativas técnicas e melhores práticas agrícolas sustentáveis, além de ser aderente às demandas do mercado global, garantindo rastreabilidade do produto e mais prosperidade ao nosso Sistema Integrado”, declarou Paulo Favero, Gerente Regional de Produção Agrícola da BAT Brasil.

Presente na solenidade, Fernando Camargo, Secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do MAPA também reforçou a importância do produtor rural para o país e incentivou que as outras empresas busquem a certificação. “Quero enaltecer o espírito do empreendedor rural, que impulsiona a agricultura do país. O Brasil exporta e alimenta cerca de 900 milhões de pessoas em todo o mundo. Também aproveito para convidar o Sinditabaco a incentivar outras empresas a buscarem a Certificação, porque o tabaco é uma cultura altamente sustentável”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Souza Cruz encerrará atividades de processamento em Rio Negro

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Sobre a Certificação

A Produção Integrada do Tabaco – PI Tabaco surgiu da adesão do Sinditabaco e de empresas afiliadas ao projeto de Produção Integrada de Produtos desenvolvido pelo Governo Federal para diversas culturas. Além do MAPA e do Inmetro, o programa conta com a participação da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) e de uma certificadora independente, o Instituto Certifica, que auditou todas as etapas pelas quais o tabaco passa.

Em 2016, apenas três anos após a publicação no Diário Oficial das normas técnicas específicas, a BAT Brasil se tornou pioneira no setor de tabaco ao certificar 357 toneladas de tabaco produzido. Ainda em 2017, passou a certificar 100% das produções de tabaco Dark e Maryland, e já em 2020, 258 produtores integrados tiveram suas produções certificadas. Agora, em 2021, o título atestou a importância do sistema integrado, a sustentabilidade e rastreabilidade de 100% da produção de tabaco da BAT Brasil, demonstrando que a parceria entre integrador e integrado no setor de tabaco é um case de sucesso no agronegócio.

Sobre a BAT Brasil

Empresa centenária no Brasil, a Souza Cruz passou por um grande acontecimento em 2020. Com novo nome, BAT Brasil, essa mudança reflete o processo global da companhia de unificar e fortalecer a marca British American Tobacco, do qual a empresa faz parte desde 1914. O novo nome também representa a força da empresa no mercado global, afinal, o tabaco, reconhecido pela sua qualidade, é produzido no Brasil e comercializado no país e em diversos países ao redor do mundo, além de um portfólio de marcas globais como Dunhill, Rothmans, Lucky Strike e Kent. A BAT Brasil está em linha com as transformações do Grupo BAT, priorizando a diversidade, sustentabilidade e a proximidade com o cliente, atendendo suas necessidades de consumo e inspirando a sociedade. No Brasil, estamos presentes em todos os estados, com cerca de 5 mil colaboradores diretos e 2 mil sazonais, indo de uma ponta da cadeia à outra – em uma parceria de mais de 100 anos com os produtores integrados, que plantam e colhem nossa matéria prima. Cada engrenagem desse sistema é movida por pessoas: o maior ativo da empresa. Esses talentos são responsáveis pelo nosso sucesso e, por isso, priorizamos o desenvolvimento de cada um deles. A maior prova disso é que há dez anos somos certificados pelo Instituto Top Employers como uma das melhores empregadoras do país.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -