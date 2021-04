Realidade virtual deve aumentar interatividade e imersão das transmissões ao vivo em diferentes eventos e setores

Desde o ano passado, a popularidade do live streaming em todo o Brasil, inclusive no Paraná, bateu recordes de audiência em diferentes plataformas. Seja para acompanhar o show de um artista favorito ou até mesmo para ver ao vivo um torneio de eSports, essa tecnologia está na dianteira quando o assunto é novidade no mundo digital. A projeção para o futuro é de que a tecnologia de streaming ganhe ainda mais evidência, principalmente com a popularização de conteúdos em realidade virtual.

Essas duas tecnologias possuem um potencial muito grande, pois funcionam de maneira semelhante e podem fazer sucesso quando integradas. A realidade virtual visa criar a sensação de presença em um ambiente digital, principalmente com o uso de equipamentos como o Oculus Rift, o PlayStation VR e o Oculus Go. Todos esses são óculos de realidade virtual que fazem da simulação uma experiência cada vez mais real, principalmente com o avanço inovativo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Da mesma forma, as transmissões ao vivo, também conhecidas como lives, buscam a maior integração entre os mundos real e digital, mas de maneira diferente. Enquanto o streaming convencional funciona por meio de gravações, a ideia das lives é oferecer conteúdos em tempo real e também mais diversificados. Por exemplo, desde o ano passado, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) tem realizado lives no YouTube com diferentes temáticas, trazendo convidados e interagindo com o público paranaense. É possível dizer que conteúdos como esse funcionam como se fosse uma TV ao vivo na internet.

Outro bom exemplo de plataforma é o Instagram, que tem um foco maior no mundo da música. Durante o ano passado, cerca de 90 milhões de brasileiros acompanharam por ali algum show ao vivo. Os músicos e as bandas conseguiram boas audiências e enxergaram um grande potencial com as transmissões ao vivo nas redes sociais. Um exemplo disso é que, neste ano, o programa The Voice utilizou a plataforma para realizar suas eliminatórias. A cantora riomafrense Ana Simete esteve presente nessa etapa virtual.

A realidade virtual nos eventos de live streaming

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Uma dúvida que pode pairar na cabeça das pessoas é como funcionaria a união dessas tecnologias. Uma reportagem do site GoAd Media explica o potencial de um mercado específico. O chamado shopstreaming, que é um conceito novo aqui no Brasil, é uma live voltada para o varejo, onde as lojas realizam a venda de produtos durante as transmissões ao vivo. O uso da realidade virtual faz com que a experiência do consumidor na live seja bem próxima de uma ida ao shopping tradicional. Isso é algo que já faz muito sucesso na China.

A ideia é expandir essa interação para outros eventos de transmissão ao vivo, formato que não para de crescer em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Para se ter uma ideia de quantos setores distintos a tecnologia de live streaming vem atingindo, algumas grandes redes de academias, como a Companhia Athlética, começaram a realizar aulas virtuais em suas mídias sociais e também no YouTube. O objetivo é fazer com que as pessoas possam realizar exercícios físicos em casa, mas com um acompanhamento profissional à distância. Algo semelhante acontece em outros ramos, como o dos cassinos online. Um exemplo é o site da Betway, que oferece uma experiência real de jogar casino online, disponibilizando mesas ao vivo de pôquer, blackjack, roleta, entre vários outros jogos tradicionais do gênero. Ali, os apostadores têm contato com croupiers e adversários em tempo real, algo que faz com que a atmosfera da experiência virtual seja bastante imersiva. Também vale citar a Twitch TV, que é uma referência quando o assunto são os torneios de eSports. A plataforma realiza a transmissão de vários eventos na área e alcança uma grande audiência em diferentes países.

Todos esses exemplos podem ser beneficiados por meio do uso da realidade virtual, visto que nossa interação com o mundo digital ficaria ainda mais rica e interativa. Seja durante uma aula de exercício físico, um jogo de pôquer ou um torneio de eSports, é inegável que uma tecnologia desse tipo, com o uso dos óculos de realidade virtual, faria dessas experiências algo ainda mais imersivo.

Impacto nas redes sociais

A realidade virtual também promete causar alguns impactos nas mídias sociais, indo desde o WhatsApp até o Facebook. Esses serviços são bastante populares no Brasil e podem ficar ainda mais interativos com o uso de diferentes inovações. A realidade virtual traria a possibilidade, por exemplo, de acompanhar de uma forma muito mais real e colaborativa as sessões realizadas na Câmara de Quitandinha, que no ano passado começaram a ser transmitidas em tempo real no Facebook. Uma ferramenta do tipo aproximaria ainda mais o cidadão daqueles que o representam sem que haja a necessidade da presença física no local.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Seja nas redes sociais ou em qualquer outro meio que citamos no texto, a verdade é que a junção das transmissões ao vivo com a realidade virtual promete ganhar espaço rapidamente nos próximos meses. O ano de 2020 mostrou a importância das transmissões ao vivo para as pessoas, o que certamente fará com que essa tecnologia seja inovada cada vez mais, certamente incorporando elementos de realidade virtual em breve. O futuro promete agregar a presença dessas duas tecnologias para que as experiências vivenciadas no mundo online sejam ainda mais imersivas e reais do que já são, algo que trará benefícios para a sociedade como um todo.