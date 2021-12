Série da TV Globo homenageará rionegrense que salvou judeus do nazismo

Aracy de Carvalho é um nome que poucos no Brasil podem conhecer, mas a história dessa mulher é digna de ser contada. Personagem central de “Passaporte para Liberdade”, a nova minissérie da Globo que estreia no dia 20/12, Aracy será interpretada por Sophie Charlotte.

Mas afinal, quem foi essa brasileira que não buscou os holofotes, mas tem sua atuação reconhecida entre entre nomes importantes na história da Segunda Guerra Mundial?

Começando pela parte da história que pode ser a mais conhecida, o segundo marido de Aracy foi João Guimarães Rosa, um dos maiores escritores da literatura brasileira, que na época era cônsul-adjunto em Hamburgo, na Alemanha. Autor de “Grande Sertão: Veredas”, Guimarães Rosa dedicou esse, seu maior romance, a ela, companheira do escritor durante o tempo de sua maior produção literária. Em “Passaporte para Liberdade”, Rodrigo Lombardi faz o papel do escritor.

Protagonista de sua própria vida

Nascida no Paraná, na cidade de Rio Negro, em 5 de dezembro de 1908, Aracy de Carvalho é filha de mãe alemã e pai brasileiro. Poliglota, foi morar na Alemanha em 1935, após a separação em seu primeiro casamento e com um filho pequeno, Eduardo Carvalho.

Na Europa, ela foi a personagem-chave na vida de muitas outras pessoas pelas quais se arriscou para salvá-las durante a Segunda Guerra Mundial. Corajosa e inconformada com o regime nazista, Aracy foi incansável para ajudar famílias judias a escaparem da Alemanha.

Como funcionária do Consulado Brasileiro em Hamburgo, mas sem qualquer proteção ou mesmo imunidade diplomática, ela contornava regras, enfrentando os governos alemão e brasileiro, para conseguir emitir vistos e ajudar judeus a imigrarem e sobreviverem nas Américas. Aracy morreu no Brasil, aos 102 anos, em 2011.

Reconhecimento no mundo

Sua luta inspiradora entrou para a história mundial e, pela primeira vez, é retratada em uma minissérie. Com sua ousadia e força, ganhou o título de “Justos entre as Nações”, instituído pelo Memorial do Holocausto, em Israel, como reconhecimento aos não judeus que protegeram vidas durante a guerra. É homenageada também no Museu do Holocausto, em Washington.

Minissérie inédita

A história de Aracy de Carvalho será contada em “Passaporte para Liberdade”. Será uma minissérie em oito capítulos da Globo, que estreia no dia 20 de dezembro.

Fonte: Rede Globo

