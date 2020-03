Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Educação e Esporte de Itaiópolis promoveu uma homenagem para todas as servidoras da pasta. A ação foi alusiva ao Dia Internacional da Mulher, uma data especial e cheia de significado. A homenagem contou com a participação da 1ª dama Lourdes e teve a presença das profissionais de educação do município.