5ª edição do “Projeto Saúde na Praça” será neste sábado na Praça dos Bancos

Neste sábado, dia 06, acontece a 5ª edição do Projeto Saúde na Praça. Durante a ação estarão disponíveis os serviços de vacinação contra a febre amarela, aferição de pressão arterial, orientações odontológicas, bem como diversas outras ações de orientação em saúde. O evento é uma ação da Secretaria de Saúde de Mafra em parceria com o CEDUP, por meio dos alunos de enfermagem. Vale lembrar que, para o cidadão ser atendido, é importante que leve junto a sua carteirinha de vacinação e o cartão do SUS.

Agende-se:

Projeto Saúde na Praça

Data: 06 de julho (sábado)

06 de julho (sábado) Local: Praça Desembargador Guilherme Luiz Abry (Praça dos Bancos)

Praça Desembargador Guilherme Luiz Abry (Praça dos Bancos) Horário: das 8 às 12 horas

das 8 às 12 horas Evento gratuito e aberto ao público