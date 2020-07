Após TAC com MP, praças de Mafra receberão novos parquinhos

Apesar de ainda não poderem usufruir por causa da pandemia, as crianças de Mafra estão recebendo um presente antecipado de Dia das Crianças. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, está instalando e substituindo todos os brinquedos dos parquinhos infantis das praças da cidade. Os novos parquinhos são coloridos, com alguns brinquedos em estrutura metálica e outros com estrutura principal (colunas) de madeira plástica. Para os pais haverá bancos nas praças e as crianças poderão brincar em balanços, gangorras, escorregadores, carrosséis, balanços vai-e-vem e carrosséis especiais, além de balanços adaptados com capacidade para cadeirantes. Um grande brinquedo – o “avião parque” (composto por duas gangorras, dois balanços, um gira-gira, um trepa-trepa, uma escalada de madeira, quatro escadas, um balanço vai e vem, uma fuselagem e um mirante na asa esquerda) – será instalado na praça Miguel Bielecki e na praça Lauro Mueller. O valor total para aquisição foi de R$ 736.800,00 via pregão presencial – registro de preços nº 119/2019.

O prefeito Wellington Bielecki disse que os novos parquinhos serão instalados em todas as praças da cidade. “Este foi um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta – que assinamos com o Ministério Público e estamos realizando agora”, explicou. Wellington ressaltou ainda a adequação de acessibilidade para portadores de necessidades especiais. “A inclusão deve ser pautada também no que diz respeito à diversão. É importante a convivência de todos, crianças, pais e comunidade, num ambiente agradável – ao ar livre – e acolhedor”, disse.

Fase de finalização

A Prefeitura já está com grande parte dos parquinhos instalados nos seguintes locais: praça Ferroviário Miguel Bielecki, praça prefeito Pedro Kuss (do Fórum), praça Ben. Antonio Olinski (do Passo), praça da Vila das Flores, área pública da Vila Solidariedade e praça Diniz Henning (Cemitério). Falta ainda a finalização destas obras, junto com a instalação dos parques nas demais praças do município, como a Lauro Mueller e Hercílio Luz, no centro, e nas praças da Restinga (posto e COHAB), Vila Ivete, Faxinal, Novo Horizonte, Jardim América (COHAB e av. Severiano Maio esquina com rua Emílio Evers) e em outras duas áreas do município que serão preparadas para recebê-los, conforme cronograma da secretaria responsável.

Atenção

Vale lembrar aos pais, por medida de segurança em virtude da pandemia, que não deixem seus filhos utilizarem os parquinhos. Eles permanecem fechados por força de decretos estaduais e de resolução regional do CIR – Comitê Intergestores Regional de Saúde.