CAPS I de Mafra encerra o ano com atividades culturais e esportivas

Um dia de atividades e brincadeiras com foco na melhoria da saúde mental

Os usuários dos serviços do Caps I Casa Azul comemoraram na última quarta-feira, dia 24, o fechamento do ano no Acampamento Moriah. Brincadeiras, arte, música, esportes radicais, almoço, lanches e até visita do Papai Noel com distribuição de presentes fez parte do dia festivo dos usuários e servidores do Caps I.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

De acordo com a coordenadora do CAPS, Adriana Moro, o objetivo do evento foi o de melhorar a saúde mental do usuário. “Deixo um agradecimento especial à secretaria de obras que cedeu o ônibus para fazer o transporte dos pacientes, ao coordenador dos motoristas da saúde Fernando Konkel pelo empenho em auxiliar a equipe do Caps para obter o transporte, à secretaria municipal de saúde por ceder a colaboradora Bruna Hreczuck Kalinoski para fotografar o evento, a Carla Virmond do almoxarifado da secretaria municipal de saúde por conseguir o material pra fazermos os presentes dos usuários, ao músico Rodrigo, à Câmara de Vereadores e ao Supermercado Belém”, disse a coordenadora. Ela também agradeceu aos funcionários do Caps “que não mediram esforços para que a atividade ocorresse”.

Estiveram presentes no evento o prefeito Emerson Maas, o secretário Plínio Saldanha e o vereador Jonas Schultz.

Atividades até dezembro

O Caps I Casa Azul de Mafra informa que as atividades continuam normalmente at̩ dia 17 de dezembro. Procure o Caps РṆo fique sozinho!

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -