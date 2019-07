Celesc dá dicas de uso consciente de energia no inverno

Os primeiros dias de julho os catarinenses observaram queda brusca nas temperaturas ocasionada por uma massa de ar polar. Em períodos assim é comum que as pessoas adotem mudanças em seus hábitos diários que acabam impactando diretamente no consumo (e na fatura) de energia daquela Unidade Consumidora. Pensando nisso, a Celesc está promovendo uma campanha para conscientizar a população sobre seus hábitos de consumo em qualquer época do ano.

Na maioria das residências, o uso demorado do chuveiro elétrico lidera o consumo de energia e pode representar um acréscimo 25% a 35% da despesa total com energia. “É importante lembrar que o uso do chuveiro no modo inverno demanda, em média, 30% a mais de energia que na posição verão”, explica Thiago Jeremias, gerente do Departamento de Eficiência Energética e P&D da Celesc.

Ele alerta que são gastos 45 litros de água a cada 5 minutos de banho e que, para não ter um aumento excessivo do consumo de energia durante o inverno, ele deve durar de cinco a oito minutos. “O ideal é que as pessoas programem seus banhos para horários em que a temperatura esteja mais elevada, como no fim da manhã ou início da tarde”, conclui.

Veja abaixo outras dicas da Celesc

Máquina de secar roupas – Dê preferência para secar as roupas ao ar livre, mas se os dias estão chuvosos e você precisa usar a secadora, para gastar menos energia você deve usá-la só depois de juntar a quantidade máxima indicada no manual e conservar seu filtro sempre limpo, reduzindo esforço da máquina e ajudando a diminuir o consumo de energia.

Geladeira – Seja no inverno ou no verão, o mau uso da geladeira pode ser um grande vilão na sua conta de energia. Para reduzir o consumo de energia do aparelho, ajuste o termostato de acordo com a época do ano, mantenha a borracha de vedação em bom estado, não deixe a porta aberta por muito tempo, não guarde alimentos quentes no seu interior e nem seque roupa na parte de trás.

Aquecedor – Nos dias frios, nada melhor que uma casa quentinha. Se para isso você usa aquecedores elétricos, é importante manter janelas e portas fechadas para evitar a entrada de ar frio, limpar os filtros com freqüência e desligar o aquecedor ou o ar condicionado quando se ausentar do ambiente por tempo prolongado. Cuidado! Nunca cubra um aquecedor elétrico, pois isso pode provocar um incêndio

Ferro de passar roupas – Para economizar energia ao passar as roupas você deve juntar o maior número de peças a fim de ligar o ferro o mínimo de vezes possível e começar a passar roupa pelos tecidos mais leves, aproveitando o calor do ferro para as roupas mais grossas.

Chuveiro elétrico – Para gastar menos energia durante o banho, a dica é procurar fazê-lo nos horários mais quentes do dia e evitar banhos demorados. Se o ajuste de temperatura do chuveiro for por meio de vareta, reduza a sua potência e solte menos água, pois isso fará com que a temperatura da água aumente e, consequentemente, economize energia e água. Verifique a possibilidade de instalar um sistema de aquecimento solar de água em sua residência. E lembre-se: nunca reaproveite uma resistência queimada! Além de aumentar o consumo de energia, essa atitude coloca em risco a segurança do usuário.