Codem promoveu socialização dos candidatos a deputado de Mafra

Na noite da última quarta-feira (18), o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Mafra (Codem), promoveu no auditório do bloco G da Universidade do Contestado, um evento para a socialização dos candidatos a deputado estadual e federal de Mafra, dando a oportunidade para todos apresentarem as suas propostas para que elas sejam conhecidas.

Participaram do evento, a candidata a deputada federal Adriana Dorneles (Novo) e os candidatos a deputado estadual Abel Bicheski – Belo (SD), Claudia Bus (PTB), Cassimiro Konkel (PT) e Jonas Schultz (PSDB). O candidato Jeferson Lopes (PSL) não participou devido a problemas de saúde, informando que não poderia estar presente ao encontro.

Conduzido pelo professor Carlos Otávio Senff (presidente do CODEM) e mediado pelo professor Sandro Moreira, a socialização começou pela apresentação dos candidatos e após seguiu para as perguntas que foram feitas em três rodadas.

A candidata à deputada federal Adriana Dorneles foi a primeira a se apresentar, seguido do candidato a deputado estadual Jonas Schultz, após foi a vez do candidato a deputado estadual Abel Bicheski – Belo, o quarto a se apresentar foi o candidato a deputado estadual Cassimiro Konkel e encerrando a fase de apresentações a candidata a deputada Claudia Bus.

Após os candidatos responderam as perguntas que foram divididas em três rodadas, perguntas como: O que garante que você irá cumprir suas promessas de campanha? Onde os candidatos tiveram que abordar sobre educação, infraestrutura, saúde e fiscalização do executivo;

A primeira a responder foi a candidata Adriana que falou que o seu foco na educação será na educação básica, na revisão da aplicação do Fundeb, na valorização dos professores e defendeu a posição do seu partido em disponibilizar ‘vouchers’ educacionais aos alunos da rede púbica de ensino onde os pais poderão colocar seu filhos em escolas particulares. Na infraestrutura se comprometeu a trabalhar por emendas para aplicação em obras, destacou que cada deputado federal tem R$ 15 milhões para destinar verbas para esta área. Na questão da fiscalização disse que seu partido é o mais qualificada para atuar na questão, pois não fez coligação com nenhum outro partido.

Abel Bicheski – Belo, o segundo a responder disse que não faz promessas, porque promessas devem ser cumpridas e que irá atuar de acordo com a necessidade de cada cidade e de cada região.

A candidata do PTB, Claudia Bus, também disse que não costuma prometer o que não pode cumprir e que fez isso na sua campanha de vereadora e esta fazendo agora novamente, e que promete que irá trabalhar. A educação, como professora, será uma das suas prioridades, que o planalto norte tem muitas dificuldades na questão da infraestrutura, que existe a necessidade de trabalhar o saneamento básico e a pavimentação.

O quarto a responder a pergunta foi o candidato Cassimiro que falou da necessidade de cuidar da alimentação das pessoas, apontou a questão da regulamentação para o tratamento de saúde com medicamentos fitoterápicos.

Encerrando a rodada Jonas Schultz destacou que não é político de carreira e que está colocando o nome dele a disposição para que o povo não precise pagar os políticos para trabalhar contra ele. Que irá trabalhar para melhorar a saúde buscando mais verbas para a construção de postos de saúde e para a contratação de mais médicos e dentistas. Falou ainda da necessidade de buscar a viabilidade da construção da terceira ponte na divida entre Mafra e Rio Negro e que irá disponibilizar R$ 1,5 milhão para distribuir nas escolas públicas.

Finalizando a rodada de perguntas foi a vez do questionamento da imprensa direto aos candidatos a deputados estaduais, “o que moveu eles a concorrer a candidato a deputada estadual, e se abriria mão da sua candidatura em prol de um pacto por Mafra, para que tenhamos candidato único?”

O candidato do PSDB, Jonas Schultz foi o primeiro a responder. Disse estar em outro patamar, por nunca ter sido candidato. Falou que está competindo com o representante maior do PT [em Mafra] e dois candidatos que são vereadores. Que sua atitude de momento é ajudar e colaborar e de ter um [ele] candidato justo, correto, honesto, que quer representar Mafra.

Claudia Bus respondeu que o problema não são os cinco candidatos de Mafra e sim os 250 candidatos de fora que levam votos da nossa cidade, como em 2014. E que dos eleitos que tiveram voto mafrense apenas cinco destinaram verbas através de emendas parlamentares. E que se tivesse um pacto por Mafra, da candidatura única, abriria mão de ser candidata porque ela sabe da importância e da necessidade de ter um representante na Alesc.

Terceiro a responder, Belo, disse não ter interesse pessoal em ser candidato, mas que existe determinações de partido. Que hoje está em um partido que pode viabilizar uma eleição para Assembleia Legislativa. Que sua candidatura é um interesse local, de Mafra que faz 20 anos que não tem deputado estadual.

Cassimiro, o último a responder, falou que vem a dois anos construindo a sua candidatura e que um deputado estadual não é somente de Mafra, do planalto norte, que um deputado cria leis para Santa Catarina, e que o objetivo da sua candidatura é este e que o seu trabalho como deputado será para esta finalidade. Frisou que não abre mão da sua candidatura, pois acredita que têm reais chances de eleger e está preparado para ser o deputado por Mafra e região.

Após todos os candidatos fizeram suas considerações finais se colocando a disposição dos eleitores para representá-los no parlamento estadual e federal.

CANDIDATURA ÚNICA “PACTO POR MAFRA”

Como os candidatos Belo e Jonas, não responderam explicitamente a parte final da pergunta formulada pela imprensa: “se abriria mão da sua candidatura em prol de um pacto por Mafra, para que tenhamos candidato único”, Belo disse que sim, porém não adiantaria abrir mão para um candidato único, que necessita-se muitos votos para se eleger e não atingisse o objetivo, disse que seria interessante observar a quantidade de votos que cada candidato necessita para se eleger.

O candidato Jonas Schultz também concordaria, porém salientou que não é político “de profissão” e entrou no processo para somar e ajudar Mafra.

PACTO POR MAFRA

Diante a realidade de cinco candidatos a deputado estadual por Mafra, impõe grande dificuldade do nosso município conseguir eleger um representante, visto que, além dos votos divididos entre eles, existem os candidatos de fora, denominados de “paraquedistas” que levam grande fatia de votos dos eleitores mafrenses, além da grande quantidade de candidatos de outras cidades do mesmo porte de Mafra, como Canoinhas e São Bento do Sul e Porto União. Sendo assim com cinco candidatos locais se torna praticamente nula a chance de Mafra ter novamente um deputado estadual para nos representar na Alesc.

A ideia do jornal Gazeta de Riomafra, seria uma pesquisa estimulada, realizada por uma entidade isenta, a princípio a UnC, onde a mesma seria formulada de forma direta ao eleitor, perguntando a ele, dentre os candidatos de Mafra a deputado estadual: Belo, Casemiro, Claudia, Jefferson e Jonas, ou nenhum deles, para qual deles seria o seu voto e por quê? A partir disso, seria feito um debate com os candidatos, partidos e entidades de classe, para que houvesse de fato um pacto por Mafra em torno de uma candidatura única!

Porém para que isto ocorresse, todos os cinco candidatos teriam que concordar com a desistência de suas candidaturas em torno de uma única candidatura.