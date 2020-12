Comissão de Finanças da Câmara de Mafra realiza reunião para analisar projetos

Na tarde de terça-feira (15), a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização se reuniu para analisar projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo na Câmara Municipal de Mafra. Os vereadores membros que participaram foram Adilson Sabatke (Democratas), Cirineu Corrêa Cardoso (PSD) e Edenilson Schelbauer (PL).

O primeiro projeto analisado foi nº47/2020 que autoriza o Poder Executivo Municipal a desapropriar imóvel particular. O imóvel tem 2.178 m² que tem como objetivo o prolongamento da rua João Maria do Vale no bairro Jardim América.

Também analisaram o projeto nº 53/2020 que denomina Centro de Educação Infantil Municipal “Nossa Senhora das Graças”. A unidade escolar fica localizada na rua Pioneiro Alfredo Pereira no bairro Vila Ivete.

O terceiro projeto foi nº 54/2020 que denomina Centro de Educação Infantil Municipal “Edith Ferreira Herbst”. Este estabelecimento municipal de educação infantil fica na rua Tabelião José Juraszeki no bairro Novo Horizonte.

Pró-infância

As duas unidades de educação infantil foram construídas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), através do programa Pró-Infância, no valor total de R$3.769.558,95. A creche da Vila Ivete terá capacidade para atender até 376 crianças em dois turnos ou a 188 em turno único. Foi construída próxima a EEB tenente Ary Rauen, com área de 1.514,30 m2, ao custo de R$ 1.885.271,07. A unidade do bairro Nvo Horizonte terá a mesma capacidade para atender até 376 crianças e a mesma área construída de 1.514,30 m2, ao custo de R$ 1.884.287,88.

Comissão de Finanças

Os vereadores da Comissão destacaram a importância de analisar os projetos com responsabilidade administrativa e jurídica. Para eles, 2020 será encerrado com muito trabalho realizado pela Comissão de Finanças.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal de Mafra