Debate em Mafra discutiu a reforma tributária

Nesta segunda-feira (25) aconteceu no auditório da UnC um debate promovido pelo setor produtivo de Mafra para discussão do projeto de reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional.

O deputado federal Darci de Matos, membro da comissão que discute a reforma na Câmara dos Deputados esteve presente e apontou a necessidade das aprovações do projeto que na sua opinião é importante para toda a população brasileira.

Segundo o deputado a previsão é que a reforma tributaria seja votada no mês de março de 2020. E a ideia é aprovar um reforma simplificada, com maior transparência dos impostos pagos.