Diretoria da Casan visita Mafra

A última quinta-feira, 02, foi marcada pela visita da presidente da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), Roberta Maas dos Anjos, a Mafra. Aproveitando a oportunidade, a presidente e sua equipe técnica se reuniram com os vereadores para abordar a renovação do contrato entre o município e a estatal catarinense.

Os vereadores Adilson Sabatke (PP), Cirineu Corrêa Cardoso (PDT), Claudia Maria Bus (PTB), Eder Gielgen (MDB) e Valdir Sokolski (PSB) estiveram presentes na reunião. A motivação do encontro foi devido ao contrato dos serviços da Casan ter validade até agosto deste ano, por isso a presidente Roberta com o chefe da agência de Mafra, Honório Fragoso, o superintendente regional Norte e Vale de Santa Catarina, Rangel Barbosa, o assessor de planejamento, Rodrigo Maestri, o diretor de operações e expansão, Fabio Krieger, explicaram sobre as intenções da estatal em manter o contrato com Mafra.

Os engenheiros da Casan apresentaram ao Legislativo mafrense a importância do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) para definir as metas e ações para o município. Além disto, os engenheiros abortaram alguns objetivos da empresa, entre eles a continuação da obra de saneamento básico. A obra da rede de coleta e tratamento de esgoto está com 30% concluído e os recursos já estão disponíveis para a continuação. Nesta sexta-feira serão abertos, na sede da Companhia, envelopes com as propostas das empresas que se habilitaram para retomar as obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de Mafra. O sistema prevê a instalação de 31.600 metros de rede e a estação de tratamento com vazão de 20 litros/segundo, beneficiando cerca de oito mil moradores.

Caso a Prefeitura decida continuar com os serviços da Casan, a presidente Roberta se comprometeu em apresentar os planos de investimento da companhia e esclarecer todas as dúvidas referentes a empresa na tribuna da Câmara Municipal de Vereadores.

Para os vereadores presentes, é importante dialogar com a estatal e sanar dúvidas referentes à distribuição e o tratamento da água do município. Somando a isso, a preocupação com a implantação do sistema de saneamento básico no município.