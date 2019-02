Economia teve retração de 0,40% em 2018 no Planalto Norte

A Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) lançou neste segunda-feira (4), durante a reunião do Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina (Cofem) com a presença dos presidentes das outras entidades que representam o setor produtivo, o Índice de Performance Econômica das Regiões de Santa Catarina (Iper), que revela que o estado cresceu 8,07% no período de janeiro a setembro de 2018 se comparado ao mesmo período em 2017.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O índice também mostra o crescimento das regiões de SC. O Planalto Norte junto com o Alto Vale foram às regiões, conforme a divisão da Facisc, que mais tiveram retração na sua economia.

A economia do Planalto Norte que é composto de 15 municípios, sendo os principais Mafra, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Canoinhas, Corupá, Três Barras e Porto União, teve uma retração de 0,40% da sua economia. O Alto Vale teve uma retração de 0,75%. As duas regiões foram as únicas onde a economia encolheu no estado.

A região com o maior crescimento foi o Vale do Itajaí com 11,86%, seguido das regiões de Grande Florianópolis 2,46% e da Serra Catarinense com 1,82%.

Confira os dados por região:

– Extremo Oeste – 0,28%

– Noroeste – 1,23%

– Oeste – (- 0,13%)

– Meio Oeste – 1,50%

– Serra Catarinense – 1,82%

– Alto Vale – (- 0,75%)

– Vale do Itajaí – 11,86%

– Planalto Norte – (-0,40%)

– Norte – 8,75%

– Grande Florianópolis – 2,46%

– Sul – 0,94%

– Sul – 1,42%

O índice será disponibilizado trimestralmente pelo Iper. O objetivo da construção desse índice é produzir uma estimativa trimestral da movimentação econômica das regiões do estado de Santa Catarina e do estado como um todo. Ele foi criado a partir de indicadores relevantes que possuem relação direta com a movimentação econômica das regiões do estado, como: movimentação bancária, consumo de energia, movimentação do comércio exterior, movimentação do emprego, e movimentação da frota de veículos.