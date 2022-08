Equipe de Basquetebol feminino mafrense ficou em 9º lugar na OLESC

A equipe de Basquetebol Feminino de Mafra participou da etapa estadual da 21ª edição da Olesc – Olimpíada Estudantil Catarinense, realizada no município de Curitibanos. As meninas do basquetebol mafrense ficaram em 9º lugar na classificação final, com 1 vitória e 2 derrotas em três jogos.

Mafra caiu em uma chave formada por equipes fortes – Campos Novos, Criciúma e Florianópolis – o que é esperado, segundo o técnico, professor Plácido Gaissler Filho, já que é a fase estadual onde só participam as melhores equipes catarinenses.

O Basquetebol feminino em Mafra está sendo reestruturado desde o ano passado, com treinos em algumas escolas e participação no campeonato estadual. “Algumas atletas já estão se sobressaindo e logo não será nenhuma surpresa, se algumas delas for convocada para integrar a seleção catarinense”, afirmou otimista.

Plácido Gaissler declarou “ser importantíssimo o apoio e suporte que o Prefeito Emerson Maas vem dando ao Basquete feminino, por meio do Departamento de Esporte e seu diretor Carlão, para que as meninas voltem a brilhar e se destacar no cenário esportivo catarinense”.

Atletas participantes da Olesc

