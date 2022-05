I Encontro dos Trabalhadores do SUAS reúne servidores que atuam nos serviços de gestão, baixa, média e alta complexidade em Mafra

Foco da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação foi dar acesso a todos os servidores – efetivos, comissionados e estagiários – à capacitação na área em que atuam

Desde a criação do Núcleo de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social/NUMEP/SUAS/Mafra-SC, em novembro de 2021, a equipe gestora vem trabalhando para promover a educação permanente dos servidores que atuam nesta área. A primeira capacitação se concretizou na última terça-feira, 24, nas dependências do CCI, com a realização do “I Encontro dos Trabalhadores do SUAS” nos períodos da manhã e tarde. “A nossa intenção é tornar acessível a todos as capacitações do NUMEP. A capacitação permanente é essencial, pois todos têm sempre o que aprender e o núcleo é uma conquista dos trabalhadores do SUAS”, disse a secretária municipal de Assistência Social e Habitação, Danielle Kondlatsch, declarando aberto oficialmente o encontro.

Dia de trabalho e aprendizagem

Tendo o dia todo voltado à atualização dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, os trabalhadores iniciaram recebendo informações sobre o NUMEP, suas metas, forma de trabalho e conheceram os integrantes da gestão do núcleo. Em seguida, ouviram sobre o papel do servidor público, com foco na ética, empatia e humanização dos serviços prestados. A secretária da pasta explanou sobre a política nacional e municipal de assistência social, controle social, a diferença entre assistência social e assistencialismo e completou com a tipificação dos serviços socioassistenciais. A manhã seguiu com mais palestras, incluindo temas como gestão do CadÚnico e Conselho Tutelar.

Na parte da tarde os temas abordados foram proteção social básica (CRAS), proteção social especial de média complexidade (CREAS), proteção social especial de alta complexidade (serviços de acolhimento institucional, casa de passagem, entre outros pertinentes ao serviço).

Na última parte foram feitos trabalhos em grupo nos quais os participantes puderam debater os assuntos abordados e esclarecer eventuais dúvidas. Para a secretária Danielle, foi um dia produtivo e esclarecedor. “Reunimos todos os profissionais da assistência social, desde estagiários até servidores de carreira que juntos puderam trocar ideias, experiências e debater temas e situações que vivenciam dia a dia, encontrando pontos em comum e chegando a conclusões que visam o bem estar do usuário dos serviços prestados da secretaria”, conclui.