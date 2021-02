Mafra está selecionando produtores da agricultura familiar

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação está selecionando produtores da agricultura familiar para complementar o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Ministério da Cidadania.

O município já tem 12 agricultores cadastrados no PAA que fornecem seus produtos. O ministério estendeu o prazo para apresentação dos documentos os quais devem ser levados na Secretaria até o dia 26 de fevereiro. São eles: DAP, comprovante de endereço, CPF e RG. Não será aceita CNH.

Os agricultores devem apresentar os documentos para Sandra Helena Turnes na Secretaria de Assistência Social, que fica na Rua Benemérito Pedro Kuss, s/n, antiga estação ferroviária. Atende de segunda à sexta-feira das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas.

Veja quais são produtos contratados pelo Estado

Cebola, melancia, laranja Bahia, laranja comum, tangerina, poncan, repolho, abóbora cabotiá, abóbora comum, alface, tempero verde, milho verde, batata doce, aipim com casca, brócolis, couve manteiga, pepino, cenoura, beterraba, batata inglesa, couve flor, pimentão e tomate.

Saiba mais sobre o PAA

O Programa de Aquisição de Alimentos tem como principais objetivos promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. A execução do programa pode ser feita por meio de seis modalidades: Compra com Doação Simultânea, Compra Direta, Apoio à Formação de Estoques, Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite, Compra Institucional e Aquisição de Sementes. O programa vem sendo executado por estados e municípios em parceria com o Ministério da Cidadania e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). É uma das ações do Governo Federal para a inclusão produtiva rural das famílias mais pobres. O  PAA adquire alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial e também para rede pública de saúde e educação. Ou seja, além de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, o PAA também ajuda a gerar renda aos agricultores familiares.

Fonte: Governo Federal (www.gov.br) – https://bit.ly/3bcjhsx