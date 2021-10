Mafra investe no desenvolvimento do empreendedor no município

Primeira ação foi a inauguração da Sala do Empreendedor e, até dezembro, será implementado o Centro de Empreendedorismo

A Prefeitura de Mafra, em parceria com o Sebrae/SC através do programa Cidade Empreendedora, inicia uma fase de incentivo ao desenvolvimento do empreendedor mafrense. O objetivo é oferecer apoio e capacitação ao empresário e também às pessoas que desejam empreender. A primeira ação foi a inauguração da Sala do Empreendedor, no último dia 8 de setembro, aniversário do município. Em dezembro está prevista a inauguração do Centro de Empreendedorismo.

A Sala do Empreendedor, inaugurada no Quiosque da Praça Lauro Müller, deve iniciar o atendimento nos primeiros dias do mês de outubro. Inicialmente seu foco será o atendimento aos Microempreendedores Individuais (MEIs), com serviços de emissão de guias, parcelamento, registro, alteração e baixas, orientações sobre emissão de notas fiscais. Em uma próxima fase os serviços serão expandidos. “Inclusive, estão sendo articuladas parcerias com entidades empresariais e agências de microcrédito. Além de oferecer capacitações e consultorias com consultores do Sebrae”, adianta Márcia Grossl, consultora do Sebrae/SC, que acompanha o programa em Mafra.Â

Centro de Empreendedorismo

Ainda com o foco de desenvolver o empreendedor, está em andamento o projeto do Centro de Empreendedorismo de Mafra, com inauguração prevista para o próximo mês de dezembro. Aí, então, os atendimentos serão ampliados para empresas de todos os portes, com mais capacitações e mais serviços oferecidos. O Centro oferecerá uma gama de serviços voltados aos empresários e agricultores mafrenses. “O foco é oferecer aos empreendedores do município apoio e capacitação, para que eles se desenvolvam e, consequentemente, Mafra tenha um incremento em seu desenvolvimento econômico”, reforça o gerente regional do Sebrae/SC, Jaime A. Dias Júnior.

