Mafra recebeu mais um lote de vacinas contra Covid-19 nesta terça-feira (09)

270 doses da vacina CoronaVac foram destinadas ao município para dar continuidade à campanhaÂ

Chegou nesta terça-feira (09) a Mafra mais um lote de vacina contra Covid-19. Dessa vez são mais 270 doses da CoronaVac que servirão para imunizar os idosos de 90 anos e mais de idade e dar continuidade à vacinação aos trabalhadores de saúde.

Caminho até Mafra

Conforme informações da Secretaria de Saúde (SES) de Santa Catarina o imunizante, para aplicação da primeira dose, foi enviado para as 17 unidades descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVES) de SC entre elas Mafra, na segunda-feira, dia 08.

Panorama da vacinação

Até o dia 08 de fevereiro haviam sido aplicadas 999 doses, sendo 946 trabalhadores da saúde com a primeira dose, 34 idosos institucionalizados no Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis com a primeira dose e outros 19 trabalhadores com a segunda dose. Vale destacar que os critérios para vacinação seguem o Informe Técnico Campanha Nacional de Vacinação Contra Covid-19 de SC e deliberação CIB/SES.

Futuro

A Vigilância Epidemiológica informa que assim que o município receber mais doses da vacina contra Covid-19 para os demais profissionais de saúde, estes serão avisados do fluxo de acesso às salas de vacina, por meio dos canais oficiais da Prefeitura de Mafra.