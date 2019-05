Mafra sediará a fase microrregional dos JESC na categoria 15 -17 anos

Compartilhar no Facebook

A fase municipal dos Jogos Escolares de Santa Catarina (JESC) está entrando na sua reta final, e Mafra já se prepara a receber os cerca de 500 atletas que vão participar da etapa microrregional dos jogos, na categoria 15-17 anos, representando os municípios de Mafra, Itaiópolis, Papanduva, Monte Castelo, Campo Alegre, São Bento do Sul e Rio Negrinho. As disputas acontecerão nos dias 8, 9 e 10 de maio, nas modalidades de Voleibol, Basquetebol, Futsal e Handebol.

As escolas que jogarão por Mafra são:

Voleibol РSanto Ant̫nio;

Futsal Masculino – Barão de Antonina;

Futsal Feminino – Santo Antônio;

Basquetebol Masculino – Barão de Antonina;

Basquetebol Feminino – Santo Antônio;

Handebol Masculino – Barão de Antonina

Xadrez

Ainda na fase municipal, aconteceram na última semana, no CEMMA, as partidas de xadrez, com os seguintes os resultados:

Xadrez masculino 12-14 anos

Campẹo РGustavo Daniel Linzmeyer (CEMMA)

Vice – Matheus Chaves (CEMMA)

3º lugar – Flavio Henrique Pereira (Agrícola)

Xadrez Feminino 12-14 anos

Campẹ РLeticia Gabrielle Witt (CEMMA)

Vice – Thaís Goffi Wohl (Avencal São Sebastião)

3º lugar – Ana Laura Rank Soaki (CEMMA)

Xadrez masculino 15-17 anos

Campeão – Otávio Rocha (Santo Antônio)

Vice – Adrison (Mário Goeldner)

3º lugar – Luís Guilherme (Mário Goeldner)

Xadrez Feminino 12-14 anos

Campẹ РLaysa H. de Oliveira Cabral (Santo Ant̫nio)

Vice РSabrina M. Hable (Santo Ant̫nio)

3º lugar – Janaína Carvalho (Avencal São Sebastião)