Mafra segue com bandeira amarela na classificação de risco da Covid-19

O Município de Mafra está há mais de 20 dias sem registro de mortes por COVID -19 e passou para a bandeira amarela, porém ainda indicada como de risco “alto” na tabela classificação de risco. Desde o início da pandemia foram 127 óbitos pelo novo coronavirus. Até o dia 6 de outubro foram 7.375 casos positivos notificados.

Durante este ano de 2021, de 1 de janeiro a 6 de outubro, foram aplicadas 69.904 doses de vacina contra COVID-19, sendo 39.847 D1(1º Dose); 29.500 de D2 + DU (2º Dose mais dose única) e 557 Doses de Reforço.

O município apresenta uma cobertura da vacinação Covid-19 em pessoas acima de 12 anos: D1: 87,65% e D2+DU: 64,89; e em pessoas acima de 18 anos: D1: 96,74% D2+DU: 71,62%.

A Campanha de Vacinação contra Covid 19 segue vacinando:

Primeira dose de Adultos maiores de 18 anos, adolescentes de 15 a 17 anos e de 12 a 14 anos com comorbidade e deficiência permanente;

Segundas doses de Pfizer com intervalo de 8 a 12 semanas, segundas doses de AstraZeneca com intervalo de 10 a 12 semanas conforme envio de doses pelo Ministério da Saúde;

Dose de Reforço para idosos de 70 anos ou mais com intervalo de 6 meses da segunda dose;

Protocolo de vacinação para gestantes, lactantes e puérperas.

As vacinas são encaminhadas para as Unidades de Saúde com Sala de Vacina, conforme envio do Ministério da Saúde.

Dia D de vacinação

No dia 2 de outubro, quando aconteceu o Dia de Intensificação da Vacinação contra Covid, Mafra registrou a aplicação de 131 D1 (1º Dose); 548 D2 (2º Dose) e 90 Doses de Reforço. Totalizando 769 doses aplicadas pelas Equipes das Unidades de Saúde no período das 8 às 12 horas.

Reforçamos que a Pandemia ainda não acabou, portanto as medidas não farmacológicas devem se aplicadas como usos de máscaras, higienização das mãos e o distanciamento social.