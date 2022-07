Mafra terá o Festival de Inverno com diversas atrações no final de semana

Neste final de semana, de 8 a 10 de julho, os riomafrenses e público da região terão uma ótima oportunidade de diversão, durante o Festival de Inverno de Mafra, que acontecerá na Praça Ferroviário Miguel Bieiecki.

Várias atrações estão sendo preparadas para os visitantes, como Cicloturismo, encontro de motos (com passeio pela cidade) e de carros antigos, shows de bandas de músicas Gospel e Pop Rock, apresentação de Balé (Circuito Os famosos Ballets de repertório – Copo de Baile de Pomerode) além de Espaço Gastronômico e Feira de Artesanato.

Os visitantes que participarem do Festival de Inverno poderão contar em Mafra com excelentes hotéis no centro da cidade, pousadas no meio rural, além de áreas para camping mediante reservas antecipadas – tais como:

Hotéis

Alyss Hotel: 47 3641-0300

Confort Hotel: 47 3012- 2373

Emacite Flex Hotel: 47 3641- 7700

Susin Hotel: 47 3641-4600

Pousadas

Estância Miratami: 47 99986-0711

Estância Pôr do Sol, Pousada com café da manhã: 47 98821-4395

Chalés Recanto Pe. Francisco Hable: 47 3643- 9019

Chalé Recanto Ruthes: 47 99789-3932

Área para Camping (sob reserva)

Recanto Machado

End: Rua Engelberto Liebl, s/nº. Campo da Lança – Mafra/SC

Reservas camping: 47 99251- 9256

Recanto Ruthes