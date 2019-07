Movimente-se Junino: esporte e cultura à disposição da população

A manhã do último sábado (29) marcou o início de um programa que oferece à população mafrense, de forma gratuita, mais uma opção de lazer e prática esportiva em espaço aberto, além de momentos de descontração e confraternização. Foi o Movimente-se Junino, que contou com aquecimentos, alongamentos e orientações para pratica esportiva, com a equipe Team Akva, seguido por aulas de zumba e de crossfit, além da feira de artesanato e gastronomia com a Associação Amigos da Cultura Mafrense. O palco do evento foi a Praça Ferroviário Miguel Bielecki. O Movimente-se foi uma realização das Diretorias de Cultura e Esporte do Município.

O que chamou a atenção dos participantes foi a qualidade técnica dos profissionais que trabalharam com o publico. A diretora de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Eliane Villa Lobos Strapasson, destacou as parcerias. “Mafra teve um encontro de profissionais da área do esporte, onde prevaleceu a qualidade técnica, com todos muito capacitados, oferecendo credibilidade que se traduziu num evento de alto nível”. Segundo ela a população pôde desfrutar de momentos de descontração, praticando uma atividade física, que se refletirá numa melhorqualidade de vida para todos, além de incentivar a prática esportiva.

Para o Diretor de Esportes, Rafael Cavalheiro, o evento foi de grande importância para incentivar a população mafrense a praticar esportes, independente do escolhido, o que agirá como prevenção de futuras doenças. “A ideia é manter essas atividades durante o ano, de forma que a população crie o hábito de participar”, declarou.

FORAM PARCEIROS DO EVENTO:

– Team Akva – A AKVA SPORTS, fundada em 2018 com ideal de auxiliar pessoas na busca de uma melhor qualidade de vida através do esporte. Oferece várias modalidades de planilhas de treinamentos através do Team Akva e possui atletas espalhados por todo o Brasil e mais dois países no exterior (Chile e Alemanha);

– InsistCrossfit – Academia de Crossfit, que é um programa de treinamento de força e condicionamento geral que proporciona a mais ampla adaptação fisiológica possível para qualquer pessoa;

– Zumba Manu Oliveira – Instrutora Zin de Zumba;

– Nutri Brasil Suplementos;

– Associação Amigos da Cultura Mafrense- que também esteve presente oferecendo comidas típicas e artesanatos.