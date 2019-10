“Natal em Cordas” de Gramado será atração da 42ª Noite Cultural

O “Natal em Cordas” será no dia 06 de novembro no Cineplus Emacite com Marcello Caminha e Pepeu Gonçalves, diretamente do Natal Luz de Gramado-RS

O projeto Noite Cultural chega a sua 42ª edição em Mafra e encerrará o ano com uma grande atração. O show Natal em Cordas é uma das principais atrações do maravilhoso Natal Luz de Gramado-RS e agora estará em Riomafra.

Será uma grande oportunidade para quem ainda não conhece a magia do Natal de Gramado. Um pouquinho de lá vem até nossas cidades com este espetáculo imperdível. E para aqueles que já estiveram em Gramado nos diversos pontos do Natal Luz, com certeza irá se encantar com a magia deste show natalino completamente renovado.

PROGRAME-SE:

42ª Noite Cultural – Show “Natal em Cordas”

Data: 06 de novembro (quarta-feira)

06 de novembro (quarta-feira) Horário: 20h30

20h30 Local: Cineplus Emacite – Mafra

Cineplus Emacite – Mafra Duração: 90 minutos

90 minutos Censura Livre

Informações: pirespublicidade@terra.com.br

INGRESSOS ANTECIPADOS:

Inteira: R$ 40,00

Associados ACI e CDL: R$ 30,00 (venda nas sedes)

R$ 30,00 (venda nas sedes) Meia-entrada: R$ 20,00

R$ 20,00 Pontos de vendas: ACI, CDL, Posto Susin, Inove Tintas, Vidraçaria Solar e bilheteria do Cineplus Emacite.

SOBRE O SHOW

O “Natal em Cordas” é um espetáculo folclórico Natalino que existe desde 2009 e já foi apresentado em vários municípios do sul do Brasil. Segundo Pepeu Gonçalves, o show apresenta uma releitura dos clássicos de Natal para ritmos gaúchos.

Os arranjos de cantos e solos de violão são extremamente bem executados por Marcello Caminha, com a singularidade da participação especial do cantor gaúcho Pepeu Gonçalves.

Marcello Caminha é uma referência nacional no instrumento e desenvolve projetos didáticos focados na cultura gaúcha. Com dois CDs natalinos em sua discografia, Marcello Caminha tem autoridade suficiente para levar ao público, nas cordas do violão, a emoção do Natal. Acompanhado do cantor Pepeu Gonçalves, o espetáculo remete à brilhante convivência da música nativista com o repertório natalino.

Com sete CDs gravados e mais de 17 anos de carreira, Pepeu Gonçalves é sempre lembrado no cenário artístico e tem se apresentado por todo o Estado do Rio Grande do Sul, além das diversas apresentações pelo Brasil, América Latina e Europa.

O “Natal em Cordas” é uma das principais atrações do maravilhoso Natal Luz de Gramado e estará abrindo o cronograma de Natal de Riomafra.