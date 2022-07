Ônibus escolar “caipira” rodou em Mafra resgatando costumes juninos

Compartilhar no Facebook

Na Educação de Mafra não são somente os professores e diretores das escolas que desenvolvem projetos que merecem aplausos. Os motoristas dos ônibus escolares também inovaram no mês de junho, principalmente no dia de São João, 24 de junho.

Exemplo foi o Motorista Sandro Aguiar, que enfeitou todo o seu ônibus com bandeirinhas juninas, bambus e espigas de milho e adotou o traje típico caipira, além de distribuir balas aos alunos. Durante os trajetos, músicas juninas eram ouvidas no ônibus, além de vivas a São João, capitaneadas por Sandro e seguidas pelos alunos.

O objetivo foi proporcionar o entretenimento para os alunos durante os trajetos, e ainda fortalecer laços com as crianças, resgatando costumes Juninos (antigos) de uma forma lúdica, diferente e divertida.

Parceria e companheirismo no dia de São João

Conforme explicou Sandro, o projeto envolveu a grande maioria dos motoristas, com apoio do chefe Sadi. “No dia de São João foi proporcionado café da manhã para todos os motoristas, num estilo americano, onde cada um trouxe algo para compartilhar”, explicou. Dos cerca de 17 motoristas da educação, 11 aderiram, mas somente o ônibus dele e do motorista Ildefonso foram enfeitados.

O trabalho para caracterizar o ônibus foi grande. “Colocamos muitas varas de bambu, bandeirinhas e várias espigas de milho e organizamos músicas caipiras normais e remixadas, para agradar a todas as idades dos alunos, além de entregarmos balas adquiridas com recursos próprios.

Alegria dos alunos e reconhecimento dos pais

O motorista Sandro Aguiar disse sentir-se lisonjeado.“Fiquei muito feliz, primeiramente por ver a alegria dos alunos ao entrarem no ônibus escolar, ao cantarem e se divertirem, e depois comentarem com seus pais que mandaram elogios pela ação. Fiquei muito feliz ainda por meus colegas motoristas participarem, se caracterizarem e entrarem na brincadeira”, declarou, prometendo mais ações.

O motorista Sandro de Jesus Aguiar faz sua linha transportando alunos pelas escolas Barão de Antonina, CEMMA, Campo da Lança, Ana Rank, Jovino Lima, General Osório, além da Escola Agrícola.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano iniciamos a publicação de uma série de matérias sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”. Mais informações no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.