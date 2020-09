Ovelha dá à luz quadrigêmeos em Mafra; fato é raro

Compartilhar no Facebook

Nesta sexta-feira (04) um fato raro ocorreu no Recanto Espigão, situado no interior de Mafra: uma ovelha pariu quadrigêmeos, sendo dois machos e duas fêmeas. A raça dos animais é a Île-de-France. O caso é considerado raro entre especialistas do setor e ovinocultores.

Mãe e filhotes estão bem. Os proprietários estão ajudando na amamentação utilizando leite de vaca em uma mamadeira. “Para nós foi uma grande surpresa. Trabalho há mais de 50 anos com ovelhas e nunca tinha visto esse fato. Ano passado ela tinha parido trigêmeos, sendo já uma grande novidade. E esse ano a surpresa foi maior quando vi que eram quatro filhotes. É muito bom ver a nossa produção aumentando”, comenta a família de ovinocultores.

Além de ovinos, o Recanto Espigão, de propriedade de Wilson e Zenilda Sauer, também trabalha com gado de corte e apicultura. Atualmente o local está fechado para visitas devido à pandemia do novo coronavírus.

O Recanto Espigão fica localizado na Estrada Geral da Vila Grein, em Mafra.

LEIA TAMBÉM: