Programa exibe reportagem sobre a ovelha com quadrigêmeos do Recanto Espigão

Um fato raro ocorreu no último dia 04 no Recanto Espigão, situado no interior de Mafra: uma ovelha pariu quadrigêmeos, sendo dois machos e duas fêmeas. A raça dos animais é a Île-de-France. O caso é considerado raro entre especialistas do setor e ovinocultores.

Neste sábado o programa Vale Agrícola exibiu a reportagem sobre esse fato raríssimo. Assista:

O Vale Agrícola surgiu em abril de 2018, e é um programa essencialmente on-line, produzido e apresentado pela jornalista Aline Leonhardt. Filha de agricultores, Aline encontrou no segmento um nicho de mercado. A edição completa é transmitida ao vivo aos sábados, ao meio-dia, tanto pelo Facebook como pelo Youtube. Em 2019, os vídeos do canal tiveram mais de 120 milhões de visualizações, se consolidando como um dos principais programas agrícolas do país!