Polícia Militar segue fiscalizando os estabelecimentos comerciais

As equipes da Patrulha Covid-19 realizaram nesse final de semana, desde o sábado (16), até esta segunda-feira, na área da Guarnição Especial de Mafra (Gemfa), a fiscalização em mais 89 estabelecimentos comerciais, sendo: 40 em Mafra e 49 em Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo.

Em Papanduva foram expedidas duas notificações a estabelecimentos comerciais por falta de álcool gel para os clientes, utensílios sem a devida proteção e não utilização de máscara de proteção individual. Em Mafra uma indústria foi notificada nesta segunda-feira por manter em atividade seis funcionários pertencentes ao grupo de risco (idosos).

A PM salienta a importância de serem respeitadas as normativas dos Decretos do Governo do Estado e das Portarias da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e intensificada a precaução, principalmente evitando aglomerações, utilização de máscara de proteção individual e o distanciamento social, tendo em vista o aumento do número de casos confirmados nos municípios de Mafra, Itaiópolis e Papanduva e em municípios vizinhos: Rio Negro, Canoinhas, Três Barras e Rio Negrinho. “Não podemos baixar a guarda. Precisamos de cautela, bom senso e responsabilidade”.