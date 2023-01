Prefeita em exercício celebra aniversário com servidores municipais

Compartilhar no Facebook

Primeira prefeita mulher de Mafra recebeu os parabéns dos servidores nesta segunda-feira, 30 de janeiro

Na manhã desta segunda-feira, dia 30, os servidores da Prefeitura de Mafra parabenizaram a prefeita em exercício, Celina Dittrich Vieira que completou mais um aniversário. Às 10 horas reuniram-se no segundo andar da sede administrativa da Prefeitura de Mafra para cantar o “parabéns à você”.

À frente do Executivo Municipal desde o dia 26 de janeiro, a prefeita agradeceu o apoio que tem recebido do funcionalismo público e enalteceu a importância do trabalho dos servidores na gestão pública, destacando a força das mulheres. “Sinto-me muito honrada em ser a primeira mulher à frente da Prefeitura. Todas nós temos que buscar novas conquistas e quebrar os paradigmas impostos pela sociedade. Obrigada a todos. O meu gabinete está sempre de portas abertas a vocês e a toda a população”, declarou.