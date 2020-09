Programa de TV exibirá reportagem sobre a ovelha com quadrigêmeos; fato ocorreu em Mafra

Na sexta-feira (04) um fato raro ocorreu no Recanto Espigão, situado no interior de Mafra: uma ovelha pariu quadrigêmeos, sendo dois machos e duas fêmeas. A raça dos animais é a Île-de-France. O caso é considerado raro entre especialistas do setor e ovinocultores.

A reportagem do Click Riomafra chamou a atenção de muitas pessoas, que se encantaram com os animais e com este fato raro. Na última terça-feira a família de ovinocultores recebeu a visita da equipe do programa Vale Agrícola, que fez a gravação no local entrevistando a família e, claro, mostrando a ovelha e seus quadrigêmeos.

A gravação poderá ser assistida a partir deste sábado no canal: www.youtube.com/ValeAgrícola

Também estará disponível pelo Facebook: www.facebook.com/programavaleagricola

O programa também é exibido na TV Brasil nas quintas-feiras às 6h.

Mãe e filhotes estão bem. Os proprietários estão ajudando na amamentação utilizando leite de vaca em uma mamadeira. Além de ovinos, o Recanto Espigão, de propriedade de Wilson e Zenilda Sauer, também trabalha com gado de corte e apicultura. Atualmente o local está fechado para visitas devido à pandemia do novo coronavírus. O Recanto Espigão fica localizado na Estrada Geral da Vila Grein, em Mafra.

O Vale Agrícola surgiu em abril de 2018, e é um programa essencialmente on-line, produzido e apresentado pela jornalista Aline Leonhardt. Filha de agricultores, Aline encontrou no segmento um nicho de mercado. A edição completa é transmitida ao vivo aos sábados, ao meio-dia, tanto pelo Facebook como pelo Youtube. Em 2019, os vídeos do canal tiveram mais de 120 milhões de visualizações, se consolidando como um dos principais programas agrícolas do país!