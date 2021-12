Qualidade da água é analisada semanalmente pela Saúde de Mafra

Compartilhar no Facebook

20 amostras de água/mês são encaminhadas ao laboratório de referência (LACEN/Joinville) pela Secretaria de Saúde de Mafra

Garantir que água que chega a cada casa do município seja própria para consumo humano é uma das ações desenvolvidas pelo Vigiagua, um programa da Vigilância em Saúde/Vigilância Sanitária relacionado à qualidade da água do município de Mafra. Desde a sua implantação, em 2004, são realizadas por meio do Vigiagua coletas semanais de amostras (às quartas-feiras).

Águas de Mafra

A Vigilância Sanitária realiza a coleta de 20 amostras de água/mês que são encaminhadas ao laboratório de referência LACEN/Joinville, além de uma análise toxicológica anual. Na última análise realizada na semana passada, quanto ao resultado, a amostra foi considerada satisfatória.

De acordo com a Vigilância em Saúde/Vigilância Sanitária, 99,9% das análises são satisfatórias.

Os critérios para a definição dos pontos de coleta foram de acordo com o número e localização dos reservatórios de água tratada distribuída pelo PSAA (CASAN) à população, buscando pontos próximos da rede, e nas proximidades de grande acúmulo de pessoas (escolas, igrejas, etc) e também em soluções alternativas coletivas e individuais de abastecimento.

Eventuais análises fora do padrão são feitas notificações o PSAA (CASAN), onde são realizadas ações corretivas em tempo hábil, a fim de garantir a qualidade da água.

Vigiagua na prática

O Vigiagua tem como objetivo realizar a vigilância da qualidade da água para consumo humano no Município de Mafra, bem como detectar situações de risco à saúde, relacionadas ao seu consumo, embasado na Portaria GM/MS nº 888, publicada em 07 de maio de 2021 (em substituição ao Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde), que estabelece o padrão de potabilidade da água para consumo humano.

