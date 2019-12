Rede de saúde mental de Mafra encerra atividades com projeto de educação continuada

1 de 4

Durante a sexta-feira, 06 de dezembro, os profissionais que trabalham diretamente com saúde mental na Secretaria Municipal de Saúde de Mafra, bem como os profissionais da rede de atendimento do município, participaram de um “open dialogue” sobre o manejo de crises psicóticas com o palestrante Dr. Marcelo José Fontes Dias, psicanalista e especialista em psiquiatria, gestão clínica e preceptoria de residência médica no SUS, atualmente médico psiquiatra do município de Jaraguá do Sul.

MÉTODO DO DIÁLOGO ABERTO

O “open dialogue” foi desenvolvido na Finlândia para atender crises psíquicas graves utilizando o diálogo e a inclusão da rede social da década de 80. Trata-se de um conjunto de práticas e princípios que modificaram o modelo de atenção aos problemas de saúde mental da região. Através da proposta de reuniões familiares envolvendo a rede social das pessoas em crise em uma perspectiva dialógica, a abordagem “open dialogue” reduziu o número de internações em hospitais psiquiátricos e o tempo não tratado da doença, além de incorporar o uso seletivo de neurolépticos, promovendo taxas de recuperação de 84% das pessoas tratadas.

Para a Psicóloga Débora, atuante no Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, “Estes eventos são importantes para dialogarmos novas práticas de atendimento de modo a atender os usuários de forma integral e efetiva, trazendo a ideia de que o usuário deve ter protagonismo no seu tratamento de saúde mental”.