Restaurante Vitorino terá semana temática de comida portuguesa

Para começar bem o mês de dezembro, o Restaurante Vitorino preparou uma Super Semana Temática de Comida Portuguesa.

Você é convidado para ir até o restaurante, do dia 07 a 13, para provar mais essa maravilhosa culinária por apenas R$ 68,00 por pessoa. O restaurante fica localizado na Rua Vitorino Bacelar, nº 79, no Centro de Mafra.

Restaurante Vitorino está entre os mais bem avaliados do Brasil

O Restaurante Vitorino conquistou o Prêmio Travellers Choice 2020, do TripAdvisor. Com isso, o restaurante está entre os mais bem avaliados do Brasil. A conquista é resultado da qualidade que o restaurante mantém no atendimento e no cardápio.

Na região o Restaurante Vitorino e mais um restaurante da cidade de São Bento do Sul são os únicos a conquistar o prêmio. Em Mafra, o Vitorino é o melhor avaliado entre os 37 restaurantes da cidade.

Situado em anexo ao Hotel Emacite Flex e aberto a todo o público, o Restaurante Vitorino possui espaço climatizado, com acessibilidade, jardim de inverno e toques de iluminação moderna ambiente confortável para suas refeições.

Da combinação perfeita de ingredientes às particularidades da decoração, o Restaurante Vitorino nasceu do anseio de levar o melhor da gastronomia italiana, aliada a proposta de gastronomia saudável; conceito que é levado em consideração desde a escolha dos ingredientes, preparação, até chegar à mesa do cliente, tudo para garantir uma refeição saborosa, leve e saudável.

O cardápio completo pode ser conferido no site do restaurante: www.restaurantevitorino.com.br

O Vitorino está funcionando normalmente, tanto para consumo no local, quanto para Delivery. Sempre prezando pelo bem estar do cliente, seguindo todas as orientações das autoridades sanitárias.

O restaurante fica localizado na Rua Vitorino Bacelar, nº 79, no Centro de Mafra. Faça o seu pedido pelo telefone (47) 3641-7799.

Todos os dias para quem almoça no Restaurante Vitorino há todas essas delícias para provar a vontade. 😋 O restaurante fica localizado na Rua Vitorino Bacelar, nº 79, no Centro de Mafra.

