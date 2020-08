Riomafrense precisa de ajuda para comprar próteses novas

O riomafrense Wandir Daniel Schunemann precisa urgentemente trocar suas próteses e pede a ajuda da população para conseguir arrecadar o valor necessário, avaliado em 14 mil reais.

Wandir tinha problema de pé torto congênito (PTC), e para não precisar usar cadeira de rodas precisou amputar as duas pernas. Ele trabalha como mecânico, mas no momento está sem trabalho por causa das próteses atuais que estão totalmente quebradas, e por isso não consegue exercer as atividades.

Para obter uma renda, ele e a esposa trabalham atualmente como coletores de materiais recicláveis. Wandir não recebe benefícios do governo e a esposa está desempregada. E por fazer tratamento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o psiquiatra que atende Wandir recomenda que a esposa fique o tempo integral com ele por causa dos medicamentos usados no tratamento.

O prazo para arrecadar os 14 mil para a compra da nova prótese é ate o final desse mês. A população pode colaborar com doações de qualquer valor e também comprando uma rifa.

Para comprar uma rifa, colaborar com qualquer valor ou saber mais da história de Wandir, basta entrar em contato via WhatsApp: 47 99199-0660 ou 99192-8435. Toda ajuda é muito importante.

Dados para depósito:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0878

Conta Poupança: 903228094-0

CPF: 04136753942

Titular: Wandir Daniel Schunemann

O vídeo feito pelo mafrense Cristiano Cris mostra como está a situação das próteses de Wandir:

Fotos mostram como estão as próteses atuais e o orçamento para a aquisição das novas: