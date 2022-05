Secretaria de Agricultura de Mafra e SENAR promovem curso de Cultivo Protegido de Hortaliças

Capacitação do pequeno produtor tem sido uma meta constante da administração municipal, como forma de levar o empreendedorismo ao meio rural. Nesse sentido, a Prefeitura de Mafra vem proporcionando cursos aos agricultores para que possam se manter atualizados na atividade, como o que aconteceu na última semana, na Escola Agrícola Prefeito José Schultz Filho, sobre “Cultivo Protegido de Hortaliças”, numa parceria entre as secretarias de Agricultura, Educação e o SENAR.

Nos dois dias de curso, os produtores participantes receberam do Engenheiro Agrônomo e instrutor do SENAR, Leocádio Martins, as informações necessárias para produção de hortaliças de qualidade e protegida das intempéries.

Benefícios ao produtor

Para o instrutor, o cultivo protegido é um caminho sem volta em termos de tecnologia, porque cada vez mais há necessidade de se ter um maior controle para diminuir os riscos da produção. Propicia a proteção de geadas, do excesso de calor e dos insetos, sendo feita através de estufas ou túneis utilizando-se plásticos ou telas. “Quanto mais nós conseguirmos contribuir para reduzir os riscos na produção, teremos um ganho enorme no nosso país”, explicou destacando os benefícios para o agricultor atualizado com as novas tecnologias. “O cultivo protegido propicia uma série de benefícios para o produtor, pois sua utilização, associado à s novas tecnologias, refletem na produtividade, com consequente ganho financeiro; ganho de qualidade de vida, ganho social, porque ele tá conseguindo não perder a produção; ganho na sua saúde – com o conforto para trabalhar, que pode ser em pé, sem ficar arcado por horas e ainda, ganho de dias de trabalho, pois pode trabalhar inclusive com chuva.

Atualização constante

O produtor Carlos Alberto Moreira, que trabalha com a produção de hortifruti e entrega na merenda escolar, está fazendo o segundo curso oferecido pela Secretaria da Agricultura em parceria com o SENAR. “Já participei do curso para emissão de nota fiscal eletrônica e estou achando muito interessante e importante a Secretaria da Agricultura olhar para o pequeno produtor”, declarou. Ele quer manter-se constantemente atualizado, visando o sucesso de um de seus projetos futuros, que é trabalhar com a produção de alimentos orgânicos.

O Secretário Municipal da Agricultura, Leonardo Navarro Cotrim destacou a importância da parceria com o SENAR e a Escola Agrícola de Mafra na realização da meta do Executivo, que é “levar mais tecnologia e profissionalização ao homem do campo, tornando-o cada vez mais empreendedor”.