Seguem obras de pavimentação em lajota na Rua Ricardo Voos

A pavimentação em lajota da Rua Ricardo Voss já está 49% concluída, segundo informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. As obras estão sendo realizadas com recursos do PAC 2 (Pró Transporte) no valor de R$ 1.881.803,49, sendo 17,62% de contrapartida da Prefeitura (R$ 331.573,77). A extensão da obra desta rua é de 15.062m² (1338, 32 metros lineares) e destes já foram concluídos 7.360m². A via liga o bairro de Vila Ivete à Restinga, sem passar pelo centro da cidade.

DIMENSÃO DA OBRA

De acordo com a Secretaria além da pavimentação em lajota, a rua conta com meio-fio, sinalização horizontal e vertical, rampas de acessibilidade e calçada em um dos lados da via. “Consideramos as pavimentações com lajota a melhor opção para os locais onde ainda não há esgotamento sanitário, uma vez que ela possibilita uma melhor drenagem da via, além de ser mais fácil para fazer consertos ou manutenção”, explicou a equipe técnica da Prefeitura que acompanha a obra.

FALE COM A PREFEITURA

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Mafra fica na Avenida Prefeito Frederico Heyse, 1386 – Centro. Telefone: (47) 3641-4016 e 3641-4036. O expediente é de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas.