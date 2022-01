Senai Mafra estará aberto à comunidade neste sábado (29)

Estudantes e familiares que desejam conhecer a estrutura do Senai têm uma oportunidade neste sábado, 29 de janeiro. A unidade de Mafra abrirá à comunidade das 9 às 12h. Endereço: Rua Tenente Ary Rauen, 1162 – Centro II Alto de Mafra. Contato: (47) 3641-5913,

Será possível conhecer os laboratórios, salas de aula e demais ambientes voltados à educação profissional. Terá também oficina de robótica.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os visitantes poderão ainda buscar informações sobre os cursos e aproveitar as condições especiais de matrículas.

Para a região do Planalto Norte, inicialmente há 150 vagas abertas para os cursos técnicos, que serão ministrados no período noturno, com duração de dois anos. No Senai Mafra terá curso de mecânica e eletrotécnica, por exemplo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -