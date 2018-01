Terça-feira terá manifestação em Mafra a favor da prisão do ex-presidente Lula

O dia 24 (quarta-feira) de janeiro vai entrar para história, dia em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que poderá confirmar a condenação posta ao ex-presidente pelo juiz Sérgio Moro.

A oitava turma do Tribunal Federal julgará o recurso da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva contra a condenação em primeira instância de nove anos e meio de prisão por supostos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso envolvendo um tríplex no Guaruja/SP e a empreiteira OAS.

O julgamento tem peso importante nas eleições presidências deste ano, onde o petista aponta nas pesquisas como favorito. Se for condenado ele poderá ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa o que poderia impedir sua candidatura, mas mesmo se condenado os advogados dele podem apresentar recursos no próprio TRF-4 assim como nas cortes superiores, STJ e STF, pedindo até um efeito suspensivo e o líder petista podendo ser candidato a presidente através de uma liminar até a análise final dos recursos.

No dia 23, às 18h em frente a Justiça Federal em Mafra, o Movimento Vem Pra Rua (MVPR) vai realizar um ato pela justiça, uma manifestação pela condenação do ex-presidente Lula no julgamento, que segundo o Movimento “será o maior símbolo do fim da impunidade no Brasil, atestando que a justiça no país, de fato, funciona igualmente para todos, independentemente de cargo, influência, poder ou dinheiro.”

A manifestação foi convocada pela coordenação nacional do MVPR que está organizando atos em mais de 10 cidades brasileiras, com Curitiba, Lages, Belo Horizonte, Fortaleza, Maceió, Rio de Janeiro, São Paulo, entre outras.

Uma manifestação pró-Lula, contra a sua condenação, também está sendo programada para o dia 24 em Porto Alegre. O ato está sendo organizado pela Frente Brasil Popular grupo que reúne entidades, partidos e pessoas que acreditam na inocência do ex-presidente e que defendem que eleição sem Lula não é fraude. O movimento espera 50 mil pessoas em Porto Alegre, que contará com presença de mafrenses que irão com as caravanas até a capital gaúcha.

TRANSMISSÃO PELO YOUTUBE

Em uma decisão inédita o julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será transmitido ao vivo pelo Tribunal Regional Federal da 4ª região em seu canal oficial no YouTube: youtube.com/trf4oficial .