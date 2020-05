Testes rápidos e exames laboratoriais para coronavírus: compreenda quando cada um é indicado

O município de Mafra recebeu testes rápidos do Ministério da Saúde para identificar anticorpos do novo coronavírus (SARS-COV-2). Os testes foram destinados ao Hospital São Vicente de Paulo, à UPA e para a Secretaria de Saúde de Mafra.

Mesmo com estes testes, o município continua realizando a coleta para Biologia Molecular RT-PCR e encaminhando as amostras para o LACEN em Florianópolis. Veja por que:

– Biologia molecular (RT-PCR, detecção do vírus SARS-CoV-2): este é o exame que exige a coleta de amostra nasal/oral e identifica a presença de vírus no paciente. Ele deve ser realizado preferencialmente entre o 3° e o 5° dia dos sintomas. O tempo do resultado depende da demanda de testes no Laboratório Central – LACEN.

– Teste imunológico (teste rápido): este é um teste realizado com a coleta de sangue, sendo de simples execução, favorecendo tomadas de decisão quando há necessidade de maior período de afastamento do trabalhador ou diagnósticos em situações específicas, como em óbitos. Tais testes indicam a presença de anticorpos que são produzidos em resposta à infecção viral, em geral a partir do 7º dia do inicio dos sintomas, por essa razão devem ser realizados somente após este período de sete dias.

Mafra segue a nota técnica conjunta nº 002/2020 – COSEMS/SUV/SPS/SES/SC – COE

(Atualizada em 05/05/2020) para a notificação, investigação e coleta de casos suspeitos da Covid-19. Diante do cenário epidemiológico de Santa Catarina, com transmissão comunitária do vírus, a Secretaria de Estado da Saúde (SES/SC) definiu os critérios para a vigilância dos casos e coleta de amostras.

Para os exames laboratoriais, são priorizadas as coletas em pacientes com Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG), ou seja, casos hospitalizados e que necessitam de cuidados avançados para a Covid-19, e também pessoas que apresentarem sintomas de Síndromes Gripais (SG).

Para os testes rápidos, as indicações previstas na Nota Informativa Conjunta nº. 003/2020 – DIVE/LACEN/SUV/SES/SC incluem quatro situações principais:

– 1: Casos internados por SRAG, que apresentem sintomas ou exame de imagem compatível com a infecção por SARS-CoV-2 desde que o paciente não possua exame confirmatório anterior para COVID-19 e tenha iniciado com sintomas há mais de 7 dias;

– 2: Óbitos com sintomas compatíveis com COVID-19 sem exame laboratorial confirmatório;

– 3: Contatos de casos suspeitos para COVID-19 que sejam residentes ou trabalhadores em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), conforme estabelecido na Portaria SES Nº 252 de 13 de Abril de 2020 (Art. 1, II);

– 4: Avaliação de retorno ao trabalho para Trabalhadores da Saúde, Força

de Segurança e Salvamento após o 7º dia do início dos sintomas em pacientes

há pelo menos 72 horas assintomáticos.

Assim, é possível perceber que os dois tipos de exames coexistem dentro do cenário da pandemia de COVID-19, cada um com indicações específicas. A Secretaria de Saúde de Mafra salienta que as Notas Técnicas contendo as orientações de casos suspeitos de COVID-19 e também da realização de testes rápidos para COVID-19 são atualizadas com relação ao cenário epidemiológico do Brasil e do estado de Santa Catarina e podem sofrer alterações.

Mantenha as medidas de prevenção

Independentemente dos tipos de exames disponíveis, é importante reforçar para a população as ações indicadas para a prevenção da COVID-19:

– Higienização frequente das mãos, lavando-as com água e sabão ou com álcool gel 70%;

– Manter o distanciamento social de, no mínimo, 1,5 metro;

– Procurar sair de casa somente quando estritamente necessário;

– Usar máscara (sempre em conjunto com as demais medidas recomendadas).

Em caso de dúvidas ou sintomas, a Saúde de Mafra recomenda entrar em contato com a Sala de Informações COVID-19 Mafra, por ligação telefônica ou via whatsapp, pelos números:

– (47) 98455-9632

– (47) 98456-0145